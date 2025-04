Luchador de TNA se lanza y cae al piso sin protección; video se vuelve viral en redes

Al límite así mostró su destreza Leon Slater dentro de TNA Wrestling, el habilidades luchador provocó la emoción entre los fanáticos tras subirse a lo más alto del cuadrilátero que tenía unos soportes metálicos más allá de la tercera cuerda.

El movimiento desata el nerviosismo, y es que el individuo se lanzó sobre otros contrincantes que se encontraban en el suelo; sin embargo, no pudieron sostener del todo al luchador y se estrelló en el piso.

Eso no es lo más grave, sino el estado en que se encontraba el suelo, puesto que no tenía protección y cayó directamente sobre el frío piso parte de su cuerpo.

