Penta reta a Dominik Mysterio a mascara vs cabellera; “Ching.. a tu…” responde Dirty Dom

La rivalidad entre Dominik Mysterio y Penta Zero Miedo ha alcanzado nuevos niveles de intensidad tras su enfrentamiento en WrestleMania 41, donde el integrante de The Judgment Day se coronó como nuevo Campeón Intercontinental. Apenas 24 horas después, “Dirty Dom” defendió con éxito su título ante el luchador mexicano, pero la historia está lejos de haber terminado.

Penta reta a Dominik Mysterio | IG:

En una publicación reciente en su cuenta de Instagram, Penta Zero Miedo lanzó un desafío directo a Mysterio, proponiendo una lucha de “Máscara vs Cabellera”, una de las estipulaciones más tradicionales y simbólicas de la lucha libre. El mensaje fue breve pero contundente y por supuesto, no faltó el insulto del Zero Miedo: “Ctpm Dominik Mysterio, si muy bravo, ‘mask vs hair’”.

La respuesta de Dominik no se hizo esperar. En un tono mucho más agresivo, rechazó el reto y respondió con duras palabras: “No vales ver... ruco, así ¡que chin.. a tu pu.. madre! Porque yo soy el campeón perro.”

Insultos de Dominik a Penta | CAPTURA DE PANTALLA

Este cruce de declaraciones ha generado una gran reacción entre los fanáticos, quienes ya especulan con la posibilidad de ver un enfrentamiento con estipulación especial entre ambos luchadores en alguno de los próximos eventos estelares de WWE.

La tensión entre Penta y Dominik ha ido en aumento desde la llegada del mexicano a la empresa, y todo indica que este conflicto podría encabezar una nueva y explosiva etapa dentro del universo WWE.

Dominik Mysterio | IG: dominik_35

