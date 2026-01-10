Zague asegura que nunca ha existido duda con los títulos del América

El histórico goleador de las Águilas comentó que toda la polémica es obra de medios incendiarios

Zague en Fórmula E
Zague en Fórmula E | Patricia Spíndola
Emiliano Arias Pacheco
10 de Enero de 2026

La Fórmula E trajo consigo una gran cantidad de figuras internacionales, pero también nacionales. Uno de los más aclamados por la fanaticada mexicana fue Luis Roberto Alves ‘Zague’, máximo goleador histórico del América.

Zague en Fórmula E I Patricia Spíndola

El exjugador, y ahora analista de TV Azteca, comentó en exclusiva con RÉCORD sobre sus impresiones por el e-Prix de la Ciudad de México, pero también sobre el cuadro azulcrema. La Liga MX implementó el Sistema de Asistencia Arbitral Semiautomática de Fuera de Lugar (SAOT), el cual debutó desde la Jornada 1, por lo que la polémica sobre las ‘supuestas’ ayudas salieron a la luz.

Sin embargo, para Zague esas ‘ayudas’ no son sólo más que un invento por parte de los medios incendiarios y personajes insignificantes. "No, nunca ha habido duda. El América siempre ha ganado y ha ganado bien, porque el América siempre ha tenido jugadores de calidad, con mucha capacidad, con mucha clase, y todo lo que se ha ganado, se ha ganado bien, los que dicen eso son los que no aceptan la grandeza del América".

Fórmula E I Patricia Spíndola

 

¿También ha sido perjudicado?

Zague continuó su intervención con un dato que tanto él, como muchos aficionados al balompié han dado: también han perjudicado al equipo de Coapa. El exjugador de la Selección Mexicana sentenció que todos los equipos han sufrido por culpa del arbitraje, ya que son seres humanos.

Zague en América I MEXSPORT

 

“Cómo supuestamente dicen, que al América le han ayudado, también le ha perjudicado muchísimo; como todos los equipos, como el Guadalajara, como Cruz Azul, como Tigres, como Monterrey, a todos. Los árbitros son seres humanos y al final de cuentas se acaban equivocando. Así que esos chismes baratos, esos son para aquellos incendiarios, que les gusta generar polémica, porque saben que con el  América van a tener los reflectores puesto., Porque así es tan grande el América, que le ayuda a muchos de esos personajes que son tan insignificantes, que puedan tener un poco de reconocimiento”, sentenció.

Raúl Jiménez, su delantero titular para el Mundial

No es sorpresa para nadie que Raúl Jiménez es el mejor delantero mexicano del momento, todo gracias a su excelso inicio de año en la Premier League. Sin embargo, ese comienzo meteórico solamente es un preámbulo para la gran justa del verano, la Copa del Mundo 2026.

Zague aseguró que, si no ocurre nada extraño, el delantero para el Mundial será ‘El Lobo de Tepeji’. Además, Zague sentenció que Jiménez es el delantero idóneo para el esquema del Vasco de cara a la justa.

MEXSPORT

 

TE PUEDE INTERESAR

Loco Abreu explota en conferencia contra Jardine junto a su cuerpo técnico y manda dardo al América

América | 10/01/2026

Loco Abreu 'explota' en conferencia contra Jardine junto a su cuerpo técnico y manda dardo al América
&quot;Ni gratis&quot;: América y su negativa de fichar a Chucky Lozano

América | 10/01/2026

"Ni gratis": América y su negativa de fichar a Chucky Lozano
Diego Cocca advierte sobre el Atlas

Atlas | 10/01/2026

Diego Cocca advierte que Atlas enfrentará un torneo complicado por proceso de venta
Te recomendamos
¿Hubo ultimátum en América? Kevin Álvarez rompe el silencio sobre posible salida de las Águilas
Futbol
Liga MX
Club América

LO ÚLTIMO