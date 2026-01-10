Liga MX: ¿Dónde ver Atlético San Luis vs Tigres?

El equipo de Guido Pizarro regresa a la actividad tras caer en penaltis ante Toluca

Liga MX: ¿Dónde ver Atlético San Luis vs Tigres?
Liga MX: ¿Dónde ver Atlético San Luis vs Tigres? | RÉCORD
David Torrijos Alcántara
10 de Enero de 2026

El futbol mexicano regresa con la Jornada 1 del torneo Clausura 2026, enfrentando al Atlético de San Luis contra Tigres. El duelo está programado para este domingo en el Estadio Alfonso Lastras. Ambos conjuntos tienen la misión de cerrar con broche de oro las actividades del fin de semana inaugural.

En juego
En juego | IMAGO7

Así llegan San Luis y Tigres

Los potosinos esperan mejorar la imagen dejada el semestre anterior, donde finalizaron en la posición quince con apenas dieciséis unidades. Para este nuevo certamen, el equipo se ha reforzado con jóvenes como Santiago Muñoz y Leonardo Flores bajo un proyecto renovado. La afición local aguarda un triunfo que les permita soñar con pelear puestos de liguilla pronto.

El conjunto universitario busca sanar la herida del Apertura 2025, donde perdieron la Gran Final ante el Toluca por penales. 

La escuadra regiomontana llega con bajas sensibles como las de Javier Aquino y Sebastián Córdova, quienes salieron de la institución este invierno. No obstante, cuentan con figuras de talla mundial como Ángel Correa y el goleador histórico André-Pierre Gignac

En acción
En acción | IMAGO7

El Atlético de San Luis sabe que enfrentar a un contendiente al título es la mejor prueba para medir su alcance real. El técnico busca explotar la velocidad de sus nuevos fichajes para contrarrestar la posesión de balón que suele imponer Tigres

Tigres no ha cerrado incorporaciones de última hora, apostando por la continuidad de los elementos que los llevaron al subcampeonato hace semanas. El "Conde" Pizarro enfatizó que no traerán refuerzos por traer, priorizando la calidad sobre la cantidad de jugadores. La mentalidad del grupo está enfocada en volver a una final y esta vez ganarla.

El historial reciente en el Alfonso Lastras sugiere un partido cerrado y con pocas concesiones en el medio campo para ambos. Los potosinos deberán ser ordenados atrás para frenar el poderío ofensivo de la delantera felina que nunca perdona errores

Los tres puntos en disputa son fundamentales para establecer el ritmo de competencia en un calendario que luce muy apretado. San Luis y Tigres están listos para demostrar quién inicia el camino con mayor fuerza.

¿Dónde ver Atlético de San Luis vs Tigres?

  • Fecha: Domingo 11 de enero
  • Hora: 19:00 horas del centro de México
  • Lugar: Estadio Alfonso Lastras, San Luis
  • Transmisión: ESPN 2 y Disney+
En partido
En partido | IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Loco Abreu explota en conferencia contra Jardine junto a su cuerpo técnico y manda dardo al América

América | 10/01/2026

Loco Abreu 'explota' en conferencia contra Jardine junto a su cuerpo técnico y manda dardo al América
Israel Reyes lanza advertencia tras empate del América: &quot;Un punto hace la diferencia&quot;

América | 10/01/2026

Israel Reyes lanza advertencia tras empate del América: "Un punto hace la diferencia"
Albert Espigares: &quot;No puedo estar contento porque este equipo está para ganar&quot;

Puebla | 10/01/2026

Albert Espigares: "No puedo estar contento porque este equipo está para ganar"
Te recomendamos
Luis Romo advierte que Chivas será candidato por el título
Liga MX
Tigres UANL
Atlético San Luis
Futbol

LO ÚLTIMO