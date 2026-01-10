Liga MX: ¿Dónde ver Atlético San Luis vs Tigres?

El futbol mexicano regresa con la Jornada 1 del torneo Clausura 2026, enfrentando al Atlético de San Luis contra Tigres. El duelo está programado para este domingo en el Estadio Alfonso Lastras. Ambos conjuntos tienen la misión de cerrar con broche de oro las actividades del fin de semana inaugural.

En juego | IMAGO7

Así llegan San Luis y Tigres

Los potosinos esperan mejorar la imagen dejada el semestre anterior, donde finalizaron en la posición quince con apenas dieciséis unidades. Para este nuevo certamen, el equipo se ha reforzado con jóvenes como Santiago Muñoz y Leonardo Flores bajo un proyecto renovado. La afición local aguarda un triunfo que les permita soñar con pelear puestos de liguilla pronto.

El conjunto universitario busca sanar la herida del Apertura 2025, donde perdieron la Gran Final ante el Toluca por penales.

La escuadra regiomontana llega con bajas sensibles como las de Javier Aquino y Sebastián Córdova, quienes salieron de la institución este invierno. No obstante, cuentan con figuras de talla mundial como Ángel Correa y el goleador histórico André-Pierre Gignac.

En acción | IMAGO7

El Atlético de San Luis sabe que enfrentar a un contendiente al título es la mejor prueba para medir su alcance real. El técnico busca explotar la velocidad de sus nuevos fichajes para contrarrestar la posesión de balón que suele imponer Tigres.

Tigres no ha cerrado incorporaciones de última hora, apostando por la continuidad de los elementos que los llevaron al subcampeonato hace semanas. El "Conde" Pizarro enfatizó que no traerán refuerzos por traer, priorizando la calidad sobre la cantidad de jugadores. La mentalidad del grupo está enfocada en volver a una final y esta vez ganarla.

El historial reciente en el Alfonso Lastras sugiere un partido cerrado y con pocas concesiones en el medio campo para ambos. Los potosinos deberán ser ordenados atrás para frenar el poderío ofensivo de la delantera felina que nunca perdona errores.

Los tres puntos en disputa son fundamentales para establecer el ritmo de competencia en un calendario que luce muy apretado. San Luis y Tigres están listos para demostrar quién inicia el camino con mayor fuerza.

¿Dónde ver Atlético de San Luis vs Tigres?

Fecha: Domingo 11 de enero

Domingo 11 de enero Hora: 19:00 horas del centro de México

19:00 horas del centro de México Lugar: Estadio Alfonso Lastras, San Luis

Estadio Alfonso Lastras, San Luis Transmisión: ESPN 2 y Disney+