¿Existe la maldición del 9? Henry Martín y el dorsal que pesa en el América

América tuvo un histórico tricampeonato a lo largo de los torneos de Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024; sin embargo, después de conseguir tal hazaña, algunos problemas han venido al cuadro de Coapa, mismos que comienzan desde la caída de nivel por parte de su capitán.

Henry Martín decidió cambiar de dorsal, pasando del 21 al 9, causando un descontento general de los aficionados, quienes ya ubicaban al delantero yucateco con su primer número en las Águilas, pero a lo largo del tiempo también se ha hecho presente un fenómeno alrededor de ese número: no ha existido un campeón de goleo con ese dorsal en la espalda.

Henry no ha tenido un buen nivel usando el 9 | MexSport

¿Qué pasa con los jugadores que usan el 9 en el Ame?

Desafortunadamente para la causa de todos los jugadores de América que han portado el número 9, los resultados no han sido los mejores a lo largo de la historia; el ejemplo más claro es Henry Martín, quien ya tuvo un gran paso como jugador americanista, pero utilizando su tan recordado número 21, con el cual fue participe del histórico tricampeonato de las Águilas.

Desde que anunció su cambio, ha ido en picada su nivel con el cuadro de André Jardine, además de acarrear una gran cantidad de lesiones que lo han alejado de las canchas durante un tiempo más que considerable, desencantando a los aficionados, pues algunos de ellos ya incluso piden su próxima salida.

Roger salió sin pena ni gloria del equipo | Imago7

Antes del yucateco, el número permaneció sin dueño a lo largo de dos años, pues incluso jugadores como Rodrigo Aguirre o Raúl Zúñiga a su llegada tomaron unos diferentes; previo a ello, desde 2018 y hasta su salida en 2023, el jugador con el 9 en la espalda fue Roger Martínez, quien sumó solamente 35 goles a lo largo de su estancia en el club.

Otro de los que usaron el 'maldito' 9 fue Silvio Romero de 2016 a 2017, con el mismo destino, un paso sin mayores logros que terminó más pronto que tarde; previo a él, el dueño del noveno número en las playeras fue Darío Benedetto, quien como mínimo tuvo la oportunidad de conseguir un título al haberse llevado al Copa de Campeones de la CONCACAF en su paso por las Águilas.

Éxito con el 9 o con otros números

Uno de los casos de éxito que han vestido el 9 es nada más y nada menos que el actual jugador del Fulham y capitán de la Selección Mexicana: Raúl Jiménez, quien después de su debut, tuvo un ascenso meteórico a la titularidad del equipo, siendo campeón en el Clausura 2013, pasando al futbol europeo tan solo unos torneos después, heredando el número a Narciso Mina, jugador ecuatoriano que toda la afición del América recuerda de mala manera.

Jiménez tuvo una buena etapa como americanista | MexSport

En cuanto a dorsales que no hayan contado con alguna 'maldición', se puede tener en cuenta, dentro de los más famosos, al 10, actualmente con Alejandro Zendejas utilizándolo después de la salida de Diego Valdés, quien también ha conseguido varios títulos como americanista; el 17 también es bastante querido, pues Zague, máximo goleador de los azulcremas, lo portó mientras jugaba en el equipo.