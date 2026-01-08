Henry no está... Ni estará

Vaya calvario que vive mi Henry Martín de oro. Resulta que tras un 2025 aciago, repleto de lesiones y sin los goles que nos había acostumbrado, baja de rendimiento que coincide con el momento en el que le dieron la ‘9’ de las Águilas, pues ahora no está para iniciar el Clausura. Y como dijo Don Teofilito, ni estará.

Me cuentan en el Nido que la nueva lesión muscular de Henry resultó un desgarre y que el pronóstico en Coapa es que estará listo ¡hasta la Jornada 5! De verdad qué mala suerte con un goleador histórico que le urge al América que esté de vuelta. Abrazo grande, Bomba, a recuperarse bien, porque sé que aún te queda mucho por mostrar con las Águilas.

LO COMPRARON SIN SABER

Vaya oso que se aventaron en Necaxa y Grupo Pachuca con el caso de Emilio Rodríguez. La regla de FIFA es sencilla: ningún futbolista puede estar registrado con tres clubes en una temporada (en un año futbolístico), y el extremo de 22 años estuvo con Pachuca en las dos primeras jornadas del Apertura 2025 (no jugó en Liga MX, sí con la juvenil), torneo que terminó disputando con el León.

Pues Necaxa se lo compró a La Fiera para este Clausura sin darse cuenta que ya había estado registrado con dos equipos. Viajó a Aguascalientes, fue presentado el 25 de diciembre, entrenó, el juvenil ya tenía casa y todo, hasta que los Rayos se dieron cuenta en la inscripción del plantel para el Clausura, pues el sistema les botó el de Emilio. Qué cosa.

Necaxa se paró de pestañas y trató que en Doña Fede entendieran su caso, que les hicieran una excepción, pero como es de FIFA, no se puede. Y así, Rodríguez regresará a León, donde será de nuevo registrado con La Fiera aunque ya no lo contemplaban, aunque ya pertenece a los Rayos. Su carrera puede sufrir un tropezón y todo por un error de pantalón largo.

LA IA SE APODERA DEL QUERÉTARO

FIFA presentó las innovaciones que tendrá el Mundial 26 con Inteligencia Artificial, como ‘gemelos digitales’ para eliminar dudas en el VAR, o crearán avatares de los futbolistas para hacer modelo exacto en 3D y así tendrán una réplica precisa para determinar un fuera de juego, o determinar su posición en carrera, para definir desplazamientos, etc.

Pues en México ya hay un club que está a tope con la IA, no solo seleccionó con esta tecnología a su técnico, el chileno Esteban González, sino que también con sus refuerzos utiliza estas herramientas y ahora se traen a un futbolista desde Ghana: Bless Ege, extremo de 19 años, integrante de la selección juvenil de su país, que apenas el verano pasado arribó al Karela United procedente de los Golden Kicks, y que ahora fue cedido a Gallos por un año, club al que ya viajó y reporta hoy. Veamos cómo resulta el análisis de contrataciones mediante Inteligencia Artificial.

LA VISA RETRASA A BORJA

Y ya de salida, mientras ya está el plantel completo en La Noria, el único que aún debe esperar a presentarse con Cruz Azul es el colombiano Miguel Borja, pues no podía firmar contrato hasta que estuviera asegurada la liberación de su plaza de foráneo.

Palavecino iba a ocupar la de Faravelli, pero como fue Nacho Rivero el que se marchó antes, Agus utilizó la del uruguayo. Por eso, el Colibrí ya hizo todo el trámite hasta que Lolo se aseguró como refuerzo de Necaxa. Y como la visa de trabajo sólo la puede sacar hasta que tenga el documento laboral signado, pues apenas va por ella y no le alcanza a estar para la J1.