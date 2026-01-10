Chivas vs Pachuca EN VIVO Liga MX Clausura 2026 Jornada 1

Arranca una nueva temporada de Liga MX. El Clausura 2026 arrancó este viernes con 3 partidos y hoy, regresa la actividad con dos equipos que quieren pelear por el paso a la Liguilla. Chivas vuelve a la acción en el segundo torneo de Gabriel Milito, recibiendo a los Tuzos del Pachuca en la primera campaña de Esteban Solari.

El Rebaño Sagrado regresa a la actividad tras sorprender la temporada pasada. Tras un inicio complicado el cuadro rojiblanco logró enracharse y clasificó directo a los Cuartos de Final. Aunque al final quedó eliminado por Cruz Azul, dejó buenas impresiones y ahora llegan inspirados con miras a volver a competir por el título.

Pachuca fue de mal en peor y aunque clasificó al Play-In, tuvo que cambiar de entrenador dándole salida a Jaime Lozano y contratando a Solari. El equipo no llegó a la Liguilla por lo que ahora, buscarán mejorar su desempeño y terminar dentro de los primeros ocho para pelear por un nuevo campeonato.

Hay que destacar que, Chivas llega con una racha de siete partidos sin perder ante los Tuzos incluyendo cuatro victorias consecutivas. La última vez que el Rebaño cayó ante Pachuca en Guadalajara fue en el Apertura 2019.