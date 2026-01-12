Braulio Luna criticó a Efraín Juárez tras el empate ante Querétaro: "Pumas está mal"

Braulio Luna, canterano histórico de los Pumas de la UNAM, no ocultó su preocupación por el rumbo que ha tomado el club universitario tras la jornada 1 del torneo Clausura 2026. El exfutbolista mexicano ofreció su primera crítica pública al proyecto encabezado por Efraín Juárez en la dirección técnica, un equipo que además tiene como figura mediática a Keylor Navas, pero que, a su juicio, aún carece de regularidad y solidez.

En charla con Claro Sports por W Radio, Luna analizó el empate de Pumas ante Querétaro en Ciudad Universitaria, un resultado que encendió las alarmas más allá del marcador. Para el exjugador auriazul, el desempeño colectivo dejó sensaciones negativas que reflejan problemas estructurales que el club arrastra desde hace varias temporadas.

Arrancaron sin canteranos

Uno de los puntos que más inquietan a Braulio Luna es la actitud de Efraín Juárez, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Si bien reconoció su capacidad y el carácter que mostró durante su etapa en el futbol colombiano, consideró que su comportamiento en conferencias de prensa y su relación con la directiva, el patronato y la afición han generado desgaste en el entorno universitario.

Luna fue enfático al señalar que los problemas de Pumas no se reducen únicamente al actual entrenador. Aseguró que se trata de un mal que viene de años atrás y que hoy se manifiesta en la falta de identidad, continuidad y un proyecto deportivo claro que devuelva al equipo la competitividad que históricamente lo caracterizó.

Pumas sin ADN auriazul | IMAGO7

Otro de los temas centrales en su análisis fue la crisis en la cantera, uno de los pilares tradicionales del Club Universidad. El exfutbolista lamentó la falta de desarrollo y seguimiento en las fuerzas básicas, lo que ha provocado que los jóvenes no encuentren espacios reales en el primer equipo, incluso cuando obtienen logros importantes en categorías inferiores.

Braulio Luna cuestionó que, pese a los títulos obtenidos por equipos Sub-21, estos jugadores no tengan presencia ni siquiera en la banca del primer equipo. Para él, esta situación evidencia una desconexión profunda entre la cantera y el plantel profesional, lo que considera alarmante para una institución que históricamente se nutrió de futbolistas formados en casa.

Juárez ha comenzado un nuevo torneo a cargo de Pumas

Además, el exjugador universitario criticó la política reciente de contrataciones, al señalar que Pumas ha apostado por extranjeros que no han marcado diferencia. En ese contexto, se refirió a Keylor Navas, arquero de amplio recorrido internacional, de quien dijo no percibir la motivación ni la seguridad que lo caracterizaron en etapas anteriores de su carrera.

Finalmente, Luna subrayó que la identidad de Pumas se está perdiendo de manera preocupante y urgió a la directiva a replantear el proyecto deportivo. Consideró indispensable recuperar la confianza en los jóvenes mexicanos, fortalecer la cantera y construir un equipo que, más allá de nombres y resultados inmediatos, vuelva a representar los valores históricos del club universitario.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.