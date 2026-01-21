Nuevas líderes: Rayadas consigue sufrida victoria ante Cruz Azul

En el cierre de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el equipo de las Rayados de Monterrey logró superar por la mínima a su similar de la Máquina de Cruz Azul, con un marcador de 2-1 y aguantando la ventaja hasta el último minuto del partido.

Jornada 4 Liga MX Femenil I IMAGO7

Primer tiempo de trámite

En el penúltimo duelo de la jornada a mitad de semana de la Liga MX Femenil, el equipo de las Rayadas logró mantener su racha y se convirtió en el único equipo con cuatro victorias consecutivas, además de asegurar su primer lugar sobre las Águilas del América de Ángel Villacampa.

Las Rayadas llegaron a su compromiso en el Estadio BBVA como las favoritas sin embargo, para sorpresa de propios y extraños, la Máquina supo responder y mantuvo en aprietos al equipo la sultana del norte hasta los 94 minutos de partido.

Derrota de Cruz Azul I IMAGO7

El equipo dirigido por la francesa, Amandine Miquel, dominó de principio a fin al equipo celeste, sin embargo, el marcador vio capitalizado este dominio hasta el minuto 28, gracias a un disparo de casi tres cuartos de cancha por parte de la española, Lucia García, quien vio adelantada a la portera celeste, Alejandría Godínez.

El resto del primer tiempo se fue con un Cruz Azul que poco o nada pudo hacer para romper a la zaga de Rayadas, mientras que las locales no presionaron más al ataque y decidieron llevarse solo la mínima al final de los primeros 45’ de juego.

Gol de Rayadas I IMAGO7

Invictas y líderes

El arranque de la segunda mitad mostró una cara más ofensiva del equipo de la Noria, desafortunadamente, el impulso emotivo se vino abajo, cortesía de Sofi Martínez. La mediocampista recién llegada de Puebla, volvió a aprovechar los minutos en el rectángulo de juego y tras encontrarse un balón botando en los linderos del área chica, esta lo convirtió en un golazo de voleo y convirtiendo así el segundo de la noche, apenas a los 58’ de juego.

Cruz Azul respondería en cancha casi 10 minutos después, de la mano de Micha Abam. La delantera estadounidense aprovechó un rebote tras un tiro de esquina y de media vuelta venció a Paola Manrique, para acortar la distancia y romper la racha de Monterrey de no recibir gol en el torneo.

Al final, el equipo del norte se llevó el resultado gracia a una gran actuación de su arquera, Manrique, y asegurando el liderato de la Liga MX Femenil. Por su parte, las celestes se quedan en la octava posición, con dos victorias, un empate y una derrota.