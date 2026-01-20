América Femenil asegura a sus figuras y renueva a Scarlett Camberos rumbo al Clausura 2026

América Femenil continúa dando pasos firmes en la consolidación de uno de los proyectos más sólidos de la Liga MX Femenil. En medio del arranque del torneo Clausura 2026, el club azulcrema dejó claro que su apuesta no solo pasa por los resultados inmediatos, sino por la continuidad de un plantel que ha sido protagonista constante en los últimos torneos.

Previo al compromiso ante Atlético San Luis, correspondiente a la Jornada 4, la institución anunció la renovación de varias de sus futbolistas más representativas, enviando un mensaje contundente tanto a sus rivales como a su afición. La directiva decidió asegurar a jugadoras que se han convertido en piezas clave dentro del esquema deportivo y en referentes dentro del vestidor.

Annia Mejía también renovó contrato I X: @AmericaFemenil

El anuncio generó una respuesta positiva entre los seguidores americanistas, quienes celebraron la permanencia de futbolistas que consideran fundamentales para la búsqueda del tercer título de liga. En un torneo cada vez más competitivo, la continuidad se perfila como una de las grandes fortalezas de las Águilas.

Scarlett Camberos encabeza las renovaciones del América Femenil

Entre las futbolistas que extendieron su vínculo con el club destaca Scarlett Camberos, quien porta el emblemático número '10' y se ha consolidado como una de las jugadoras más determinantes del equipo. Su renovación representa una apuesta por el talento, la creatividad y el liderazgo en el ataque azulcrema.

El anuncio oficial se dio de manera especial durante el partido frente a Necaxa, donde las jugadoras renovadas presumieron su indumentaria ante la afición, en un gesto que reforzó la conexión entre el equipo y su público. La acción no pasó desapercibida y fue ampliamente celebrada en redes sociales.

Karen Luna, lesionada, seguirá con las Águilas I X: @AmericaFemenil

La continuidad de Camberos refuerza el proyecto deportivo del América, que busca mantener una base sólida capaz de competir por los primeros puestos del torneo y de sostener el protagonismo que ha caracterizado al club en la Liga MX Femenil.

Refuerzan la base rumbo al objetivo del tercer título

Además de Camberos, América Femenil confirmó también la renovación de Karen Luna, Nancy Antonio, Alexa Soto y Annia Mejía, jugadoras que han tenido un papel importante en distintas líneas del equipo. Estas extensiones contractuales apuntan a fortalecer la estabilidad del plantel y a preservar una columna vertebral competitiva.

Nancy Antonio presumiendo los colores azulcremas I X: @AmericaFemenil

La decisión de asegurar a estas futbolistas responde a la visión de largo plazo del club, que entiende la importancia de la continuidad para mantener un nivel alto en una liga que ha crecido de manera acelerada en los últimos años. Con rivales cada vez más fuertes, la permanencia de jugadoras clave se vuelve un factor diferencial.