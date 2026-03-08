Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cocca considera que los penales condicionaron el juego ante Chivas

El ex técnico del Tri cree que sin los penales para Chivas todo habría sido diferente | MexSport
Alfredo Olivarez Ramírez 23:59 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El dos veces campeón con los Rojinegros cree que sin los penales la derrota no se hubiera dado

El director técnico de Atlas, Diego Cocca, consideró que las decisiones arbitrales en los penales influyeron en el desarrollo del partido durante el Clásico Tapatío frente a Chivas, aunque destacó la actitud y el compromiso que mostraron sus jugadores a lo largo del encuentro.

Atlas se había ido al frente en el partido con gol de Paulo Ramírez | MexSport

Juego condicionado por el arbitraje

El tema de los penales que terminan condicionando, muchas situaciones que hacen que uno no pueda ganar, pero realmente vuelvo a repetir, la actitud y el compromiso del grupo ha sido muy bueno y la competitividad también está alta, así que esperemos poder llegar al objetivo final, todavía faltan siete fechas así que hay que seguir. Me gustaría estar en la Liguilla, ahí el que toque, toque

El estratega Rojinegro también cuestionó la marcación del primer penal, al considerar que fue una decisión demasiado rigurosa y que una acción similar pudo haberse señalado a favor de su equipo.

Daniel Aguirre peleando el balón con Aldo Rocha | MexSport

Para mí el primero no fue y se puso muy rigorista. Entonces, si va a ser así, seguramente le podría haber cobrado el mismo penal a Gary cuando fue del otro lado. Entonces, bueno, un día te va a favorecer, otro día no. Estoy tratando de entender cuál es el concepto y no lo entiendo. Entonces, nada, no está en mis manos. Lo que está en mis manos es hacer que el equipo compita, se entregue y hoy vi un compromiso de parte de los jugadores que a mí me gustó

Sin embargo, reconocer al rival

Finalmente, Cocca reconoció el potencial ofensivo del Guadalajara y lamentó que su equipo no pudiera quedarse con la victoria pese al esfuerzo mostrado en la cancha.

Diego Cocca vive su segunda etapa con los Rojinegros | MexSport

Chivas tiene jugadores muy desequilibrantes, muy determinantes. También Chivas lo obligamos a modificar. Ellos, como pensaban, todos delanteros, lo terminaban teniendo. Los presionamos bien, pudimos sacar la pelota en algún momento. El gol vino en base a un robo alto. El equipo compitió, fue valiente. Hicimos todo lo que pudimos hacer. Lamentablemente no se pudo

Últimos videos
Lo Último
00:52 Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
00:35 A 95 días: México 1970, el primer Mundial transmitido por televisión a color que cambió la forma de ver el futbol
00:32 Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
00:31 "Chivas 2-1 Pericos": La burla rojiblanca al Atlas tras el Clásico Tapatío
00:15 ¡Reprobable! Aficionados de Atlas recibieron con agresiones al camión de Chivas
00:10 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento
00:08 Así marcha el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 Temporada 2026
23:59 Cocca considera que los penales condicionaron el juego ante Chivas
23:40 George Russell gana el Gran Premio de Australia; Checo Pérez terminó en la decimosexta posición
23:36 Milito asegura que fue una victoria merecida y justa ante Atlas
Tendencia
1
Contra ¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe
2
Futbol Nacional "Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América
3
Futbol César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
4
Fórmula 1 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
5
Empelotados Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
6
Futbol Internacional Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club
Te recomendamos
Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
Futbol
08/03/2026
Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
Brasil e Italia, previo a la Final de México 70 | MEXSPORT
Futbol
08/03/2026
A 95 días: México 1970, el primer Mundial transmitido por televisión a color que cambió la forma de ver el futbol
Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
Fórmula 1
08/03/2026
Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
"Chivas 2-1 Pericos": La burla rojiblanca al Atlas tras el Clásico Tapatío
Futbol
08/03/2026
"Chivas 2-1 Pericos": La burla rojiblanca al Atlas tras el Clásico Tapatío
¡Reprobable! Aficionados de Atlas recibieron con agresiones al camión de Chivas
Futbol
08/03/2026
¡Reprobable! Aficionados de Atlas recibieron con agresiones al camión de Chivas
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento
Futbol
08/03/2026
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento