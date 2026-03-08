Verificación de edad requerida
Cocca considera que los penales condicionaron el juego ante Chivas
El director técnico de Atlas, Diego Cocca, consideró que las decisiones arbitrales en los penales influyeron en el desarrollo del partido durante el Clásico Tapatío frente a Chivas, aunque destacó la actitud y el compromiso que mostraron sus jugadores a lo largo del encuentro.
Juego condicionado por el arbitraje
El tema de los penales que terminan condicionando, muchas situaciones que hacen que uno no pueda ganar, pero realmente vuelvo a repetir, la actitud y el compromiso del grupo ha sido muy bueno y la competitividad también está alta, así que esperemos poder llegar al objetivo final, todavía faltan siete fechas así que hay que seguir. Me gustaría estar en la Liguilla, ahí el que toque, toque
El estratega Rojinegro también cuestionó la marcación del primer penal, al considerar que fue una decisión demasiado rigurosa y que una acción similar pudo haberse señalado a favor de su equipo.
Para mí el primero no fue y se puso muy rigorista. Entonces, si va a ser así, seguramente le podría haber cobrado el mismo penal a Gary cuando fue del otro lado. Entonces, bueno, un día te va a favorecer, otro día no. Estoy tratando de entender cuál es el concepto y no lo entiendo. Entonces, nada, no está en mis manos. Lo que está en mis manos es hacer que el equipo compita, se entregue y hoy vi un compromiso de parte de los jugadores que a mí me gustó
Sin embargo, reconocer al rival
Finalmente, Cocca reconoció el potencial ofensivo del Guadalajara y lamentó que su equipo no pudiera quedarse con la victoria pese al esfuerzo mostrado en la cancha.
Chivas tiene jugadores muy desequilibrantes, muy determinantes. También Chivas lo obligamos a modificar. Ellos, como pensaban, todos delanteros, lo terminaban teniendo. Los presionamos bien, pudimos sacar la pelota en algún momento. El gol vino en base a un robo alto. El equipo compitió, fue valiente. Hicimos todo lo que pudimos hacer. Lamentablemente no se pudo
