Cocca considera que los penales condicionaron el juego ante Chivas

El director técnico de Atlas, Diego Cocca, consideró que las decisiones arbitrales en los penales influyeron en el desarrollo del partido durante el Clásico Tapatío frente a Chivas, aunque destacó la actitud y el compromiso que mostraron sus jugadores a lo largo del encuentro.

Atlas se había ido al frente en el partido con gol de Paulo Ramírez | MexSport

Juego condicionado por el arbitraje

El tema de los penales que terminan condicionando, muchas situaciones que hacen que uno no pueda ganar, pero realmente vuelvo a repetir, la actitud y el compromiso del grupo ha sido muy bueno y la competitividad también está alta, así que esperemos poder llegar al objetivo final, todavía faltan siete fechas así que hay que seguir. Me gustaría estar en la Liguilla, ahí el que toque, toque

El estratega Rojinegro también cuestionó la marcación del primer penal, al considerar que fue una decisión demasiado rigurosa y que una acción similar pudo haberse señalado a favor de su equipo.

Daniel Aguirre peleando el balón con Aldo Rocha | MexSport

Para mí el primero no fue y se puso muy rigorista. Entonces, si va a ser así, seguramente le podría haber cobrado el mismo penal a Gary cuando fue del otro lado. Entonces, bueno, un día te va a favorecer, otro día no. Estoy tratando de entender cuál es el concepto y no lo entiendo. Entonces, nada, no está en mis manos. Lo que está en mis manos es hacer que el equipo compita, se entregue y hoy vi un compromiso de parte de los jugadores que a mí me gustó

Finalmente, Cocca reconoció el potencial ofensivo del Guadalajara y lamentó que su equipo no pudiera quedarse con la victoria pese al esfuerzo mostrado en la cancha.

Diego Cocca vive su segunda etapa con los Rojinegros | MexSport