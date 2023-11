'Perro' Bermúdez lloró en vivo en transmisión de TUDN

¡Un Halloween lleno de alegría! Así fue como vivió Enrique 'Perro' Bermúdez esta festividad, en plena transmisión con TUDN. Y es que cuando estaba al aire, el narrador recibió la noticia de que iba a ser abuelo por primera vez.

Fue a través de su cuenta de X (antes Twitter), que el también comentarista de TUDN, Xavi Sol, compartió el momento en que el 'Perro' Bermúdez se enteró del nacimiento de su primer nieto, hijo de su primogénito, Vahdir Bermúdez.

"Lágrimas de amor, estábamos al aire cuando nuestro @enriquebermudez recibió el mensaje de que se había convertido en abuelo por primera ocasión! Te queremos mucho Perrito. ¡Felicidades a toda la Familia!", escribió Sol en la publicación en la que compartió un breve video del momento en el que Bermúdez recibe el mensaje.

¡Lágrimas de amor, estábamos al aire en @TUDNFC de @TUDNMEX cuando nuestro @enriquebermudez recibió el mensaje de que se había convertido en abuelo por primera ocasión! Te queremos mucho Perrito.

¡Felicidades a toda la Familia! pic.twitter.com/QIC2ai04yp — Xavi Sol (@XaviSol_) November 1, 2023

En las imágenes se observa como el narrador de 73 años revisa su celular, tras lo cual derrama algunas lágrimas por la grata noticia.

Hace algunos meses, Bermúdez de la Serna compartió en entrevista con el medio AS que se sentía muy ilusionado por ser abuelo. "Muchas veces me preguntaban qué me faltaba, y me había faltado eso, ser abuelo, y quiero serlo ya”. Y finalmente su sueño se ha hecho realidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SEÑALAN A NEYMAR POR ORGANIZAR FIESTA DE DOS DÍAS A PESAR DE SU LESIÓN: 'BAILA COMO LOCO'