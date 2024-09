¡Llegó el adiós! Enrique 'Perro' Bermúdez se despide de TUDN

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue y es momento de decirle adiós a una de las voces más emblemáticas de la narración deportiva en México. Enrique 'Perro' Bermúdez confirmó su salida de TUDN - Televisa -Univision, empresa con la cual se convirtió en un referente del periodismo deportivo, tal y como lo adelantó El Francotirador de RÉCORD.

Con frases como "Zambombazo", "Tirititito" o "Ahí, donde las arañas tejen su nido", Bermúdez de la Serna se convirtió en leyenda desde sus inicios hace casi 50 años.

"1977 fue un año muy especial … dando inicio a mi largo recorrido por Televisa, empresa a la que siempre he llevado en mi pecho y hoy guardo en mi corazón,quiero dar gracias a mis Jefes ,Compañeros y a ustedes los televidentes y escuchas que siempre me han alentado", escribió el 'Perro' en su cuenta de X.

"Y a los que con sus golpes y falta de cariño me impulsaron a ser mejor día a día…los ciclos se acaban en este 2024,pero las puertas se abren para seguir este hermoso camino llamado vida. Vestir estos colores fue algo maravilloso y nunca lo olvidaré …arrieros somos y en el camino andamos ,viva la intensidad del fútbol ! Nos seguimos viendo", añadió el narrador.

Bermúdez llegó a Televisa en 1977 y en 2014 se sumó al equipo de trabajo de Univision Deportes, por lo que en 2019, con la fusión de ambas áreas deportivas para TUDN, comenzó a alternarse entre la señal para México y la de Estados Unidos.

En marzo de 2022 anunció que se retiraría como narrador de partidos y afirmó que la Copa Mundial Qatar 2022 sería su última aparición. A pesar de ello, siguió saliendo en algunos partidos de la señal para Estados Unidos.

Sin embargo, como adelantó el columnista de RÉCORD, El Francotirador, con el cierre de las oficinas de Televisa en Miami, el 'Perro' decidió retirarse de la narración.

Promete lealtad a Televisa

En su despedida, un usuario en X le deseó suerte a Bermúdez y le pidió que no termine en otra televisora despotricando contra la que alguna vez fue su casa. "Eso nunca lo veras, me enseñaron a no patear el pesebre!! saludos!!", contestó el narrador.

Eso nunca lo veras, me enseñaron a no patear el pesebre!! saludos!! — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) September 14, 2024

Hasta el momento, se desconoce que nuevos proyectos emprenderá en su vida tras poner fin a una carrera tan representativa.

