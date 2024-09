'La Bomba' prefiere quedarse sin silla en Concacaf y FIFA, que dársela a De Luisa

Ya que mi padawan Luis Castillo destapó el futuro del Inge De Luisa, al que Doña Fede no le va a dar el voto de confianza en la silla que ocupa en Concacaf y en el consejo de la FIFA, mejor pongo en claro lo que dejó entre sombras en una participación reciente en RÉCORD+.

Resulta que cuando llegó 'La Bomba’ Rodríguez al puesto de Alto Comisionado de la FMF, se enteró en una reunión para ver temas de Concacaf que De Luisa era representante mexicano en el organismo de nuestra región y pa’pronto pidió que lo quitaran; bueno hasta abogados le mandaron para que se fuera desde ya. Sin embargo, lo que no sabía es que ese puesto es por votación y que debe cumplir un ciclo que justamente se acaba a mediados de 2025, así que debe aguantarse.

La silla de De Luisa se la ganó por su chamba en la FMF, pero es altamente codiciada por Estados Unidos, para recuperar mayor control en la zona, por lo que en cuanto se marche el Ingeniero, fírmale de una que llega un gringo. Resulta que en Doña Fede trataron de meter a un mexicano de una vez en el organismo concacafkiano y apuntaron al consentido de Rodríguez, al ‘Penta’ Sisniega.

¡Pero ‘oh, sorprais’! Resulta que Ivar no solamente no tuvo el apoyo de las islas, pues lo ven como un tipo elitista que no verá por sus intereses, sino que Sisniega no pasó el requisito de confianza que le mandaron investigar desde la FIFA, donde te manda a examinar hasta los pensamientos.

Ni modo, todo apunta a que, por un pleito personal entre Rodríguez y De Luisa que se remonta a sus tiempos en Televisa, cuando 'La Bomba' corrió a la que hoy es esposa del Ingeniero, México se quedará sin representantes en Concacaf y en FIFA. Hasta dónde hemos caído.

DEL RETIRO DEL PERRO A LA LLEGADA DE PACO GONZÁLEZ

Pues se acabó lo que se vendía: las oficinas deportivas de Televisa en Miami ya bajaron la cortina. Bueno, a medias, porque me cuentan que varios jefes se quedaron cobrando en los Yunaited, pero eso sí, ya cepillaron a todo el talento que tenían del otro lado de la frontera.

Me cuentan que TUDN le ofreció a aquellos comunicadores venir a CDMX a chambear; sin embargo, ninguno aceptó. La otra opción era liquidarlos con un año de sueldo a cambio de que no se contrataran con ningún otro medio durante el lapso.

Así por ejemplo, mi querido 'Perro' Bermúdez ya no quiso seguir, decidió ya retirarse pronto a vivir con la familia. Otro, como el buen López Salido, sí quería seguir, pero como está a punto de recibir ya la ‘green card’, mejor se quedó allá. El 'Bam Bam' Zamorano tampoco. Nadie aceptó venir a la capital mexicana.

Para las transmisiones en Estados Unidos ahora tienen un crew especial, distinto al que escuchamos en México, y por ejemplo, para la Selección ya pusieron al tremendo Paco González para tratar de conquistar a los paisanos del otro lado. Veamos cómo les funciona.

EL ADIÓS DE BAUER...

A dónde irán... mis francoliversssss estoy con lagrimita en el ojo y pañuelo en la mano desde el martes pasado. Como buen diablo me colé a la fiesta de mis Pingos después de lograr el título de la Serie del Rey, y lo que todos estaban pensando, sucedió. Mi Trevor Bauer aunque no se despidió abiertamente, sí dio pistas de que ya no lo veremos la próxima temporada en el Harp; de hecho, Rachel Luba, agente de Trevor, fue la más abrazada en toda la noche, pues todos sabían que ella y la estrella del equipo estaban disfrutando sus últimos momentos en la LMB; ¿A dónde? No se sabe, pero es casi un hecho. Misma situación con Robinson Canó, pero ya no quiero alarmar más a la Pandilla Escarlata, mejor que disfruten el título.

Aunque eso sí, les cuento que no todo es tristeza en los Diablos Rojos, pues están convencidos de que pueden ser bicampeones, como los de Coapa, y como en el 2025 se cumplen 100 años de la Liga Mexicana de Beisbol quieren festejarlo con todo. Pa’empezar, la Baseball Champions League se jugará en el ‘Diamante de Fuego’. Luego, el Juego de Estrellas también será en CDMX y para defender su corona, me cuentan que quieren armar otro roster de lujo. Se van unos, pero claro que pueden llegar otras estrellas... que nadie dude que los Rojos podrán pelear por el Bicampeonato con o sin Trevor Bauer y Robinson Canó.

¿FIESTA TRICOLOR O DEL GOBERNADOR?

Se me está haciendo agua la boca de solo pensar en octubre, con las fiestas de Guadalajara y el partido del TRI en el Akron. No hay forma de que ese evento sea aburrido para los asistentes y menos con todo lo que me platicó mi oreja tapatía.

Resulta que, como el gobernador Enrique Alfaro está próximo a su salida del gobierno, en diciembre próximo, ha decidido despedirse a lo grande, y como les conté, fue uno de los personajes que más presionó para que la Selección del ‘Vasco’ jugara ahí.

Por eso, planea hacer la mejor fiesta del mundo mundial, literal: echar la casa por la ventana. Ya se está organizando el pachangón en las inmediaciones del inmueble, las dinámicas previas para regalar todos los boletos que se quedó el estado (o casi todos, porque los VIP ya tienen dueños). Así que la gente que quiera ir al partido y que se haya agüitado porque no consiguió entrada, no se desesperen que el gobierno tapatío pronto empezará a regalar los boletos. El festín será tan bueno que, aseguran, la misma FMF pedirá volver pronto.

SE VIENEN CAMBIOS EN EL TRICOLOR

Para los que pensaron que, estando en la primera convocatoria del ‘Vasco’ les aseguraba un lugar, la respuesta es un rotundo noooooo. Mi oreja en el equipo nacional me contó que hay varios jugadores que no le terminaron por convencer y aunque no los descarta totalmente para futuras convocatorias, sí está seguro de que quiere ver a otros elementos que no llamó y así hacer un análisis más certero; la delantera fue una de las posiciones que quiere seguir viendo, ya que después de apostar por el mismo jugador en los dos partidos y ver que no respondió comienza a tomar fuerza al interior la idea de probar a Henry, al Memote o llamar a su primer naturalizado en esta nueva era, que sería Germán Berterame; así que Giménez tendrá que apretar el acelerador si no quiere rezagarse en la carrera de los goleadores nacionales. ¡Ay Santi, cómo te urgen los goles en la Selección!

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FMF PLANEA HOMENAJE A ANDRÉS GUARDADO EN SELECCIÓN MEXICANA EN EL AKRON