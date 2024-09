'Perro' Bermúdez aclara que no se ha retirado y ya ha recibido ofertas

No se ha retirado. Tras la salida de Enrique Bermúdez de TUDN, las especulaciones acerca de su futuro llegaron rápidamente y los admiradores del ‘Perro’ temían su despedida de los medios de comunicación. Sin embargo, el narrador mexicano aclaró en entrevista en el Buen Morning Show de RÉCORD+ que ese momento aún no ha llegado.

“Yo en ese momento agradecí a Televisa, agradecí a TUDN. Agradecí el haber terminado con ellos, porque en Estados Unidos tenemos un contrato por un año más, donde te pagan absolutamente todo como si estuvieras trabajando y en ese contrato la única forma de que te dejen de pagar es que te vayas a otro medio. Yo definitivamente no puedo dejar de trabajar, porque moriría de tristeza”, explicó el ‘Perro’ sobre su despedida en redes sociales.

El ‘Perro’ Bermúdez confirmó que ha tenido ofertas de medios importantes. “Tal vez ya no (trabajaría) en medios de comunicación importantes, aunque déjame decirte que a los tres días que comuniqué eso ya he tenido algunas ofertas, tal vez no narrando, a lo mejor haciendo programas, una mesa de polémica, si no definitivamente un canal de YouTube, hay varias opciones.

Ya no voy a trabajar en medios tradicionales, me encantaría estar en alguna mesa de polémica, porque también soy polémico. Tengo dos ofertas de México y de Estados Unidos pero no puedo hablar porque estamos en pláticas”, mencionó.

“Es muy difícil, el levantarte cuando estás acostumbrado a trabajar todos los días, levantarte y no tener que hacer… pero sí extraño el ‘jale’, el trabajo, pero ahorita me voy a echar dos mesesitos descansando totalmente después de años y años y años de trabajo”, señaló Enrique Bermúdez.

El ‘Perro’ tiene a las plataformas de streaming como opciones

“Es una de las ideas, ya me han hablado para hacer un canal mío de entrevistas, tengo miles de amigos porque no sé si se acuerden de ‘Zambombazo dominical’ no solamente entrevisto a gente de deporte, conozco actores, artistas, actrices, cantantes, estuve también cuando inicié mi carrera como reportero de política… es una de las ideas que yo creo que se pueden consolidar”, señaló Bermúdez.

“El streaming es lo de hoy, hay que decirlo. Lamentablemente estamos viendo que los periódicos empiezan a desaparecer, el streaming es lo de hoy, hay que adaptarse a las tecnologías actuales”, expresó el ‘Perro’.

