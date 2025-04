Tato Noriega explicó polémica de Sergio Canales y respaldó a Martín Demichelis

Rayados de Monterrey ha vivido semanas complicadas. El equipo regio quedó eliminado de la Copa de Campeones Concacaf, está en riesgo de no clasificar a Play in, y recientemente vivió la "discusión" entre Sergio Canales y Martín Demichelis.

Según los reportes, el español y el técnico argentino tuvieron una discusión el pasado jueves, tras lo cual el jugador pateó una puerta de vidrio y sufrió un corte en la pierna izquierda. Por ello se perdió el partido del sábado ante Chivas.

Los rumores apuntaron a una discusión entre técnico y jugador | IMAGO 7

Tato Noriega aclara situación de Canales

Entre tantos rumores y especulación, el presidente deportivo de la Pandilla, José Antonio 'Tato' Noriega, aseguró que no fue una discusión entre jugador y estratega. "Me parece oportuno aclarar algunas cosas no en relación a que no hubo ninguna disputa personal".

"Lo que hubo fue un diálogo entre el cuerpo técnico y los jugadores porque por ahí de repente se tergiversa y se cree que hubo un diálogo de persona a persona, y eso no fue así", y añadió que el accidente de Canales fue porque rompió una puerta al momento de salir.

El regreso de Canales es incierto | IMAGO 7

"Lo digo porque es lo que Sergio (Canales) nos ha expresado. Él intenta abrir esa puerta y se equivoca y le pega a un ladito donde él quería y se rompe el vidrio”, y añadió que para el club el español es un jugador muy valioso. "Esperemos tengamos de vuelta muy pronto aunque sigue con el tema de las heridas desafortunadamente".

Noriega respalda continuidad de Demichelis

Por último, reiteró que no están pensando en hacer otro cambio en el banquillo esta temporada. "Es un proyecto y lo que uno pretende es que ese proyecto llegue a un final si no feliz, por lo menos positivo".

"Porque la felicidad está solo en el campeonato y no es lo más común obtener campeonatos, pero sí que se logren buenas cosas, si es final feliz te la compro ahorita, te la firmo, pero vámonos paso a paso insisto, partido a partido", finalizó.

Noriega dio su versión de los hechos | IMAGO 7