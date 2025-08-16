¡Siguen los refuerzos! Pumas amarra nuevo fichaje para el Apertura 2025

El conjunto auriazul continúa con movimientos para reforzar la plantilla
David Torrijos Alcántara
2025-08-16
IMAGO7
| 16 Ago, 2025

Pumas concretó un nuevo fichaje. Alan Medina, quien jugó en Querétaro y América se unirá a la plantilla dirigida por Efraín Juárez, de acuerdo a información del periodista, César Luis Merlo.

IMAGO7&nbsp;

Medina llega como préstamo a Pumas

La condición del movimiento es de un préstamo por un año con opción a compra, periodo en el que estará a prueba por Juárez para evaluar su rendimiento y posibilidades de quedarse en el equipo.

Medina todavía tenía contrato vigente con los Gallos Blancos, el cual finaliza en junio de 2026. El extremo derecho llega a fortalecer el ataque del cuadro auriazul para el Torneo Apertura 2025

IMAGO7&nbsp;

¿Quién es Alan Medina, nuevo fichaje de Pumas? 

Con 27 años de edad, el futbolista ha generado experiencia en distintos clubes de la Liga MX, como Mazatlán, América, Juárez, Necaxa y Toluca. Ahora buscará aportar a la plantilla de Efraín Juárez.

En su carrera ha anotado 12 tantos y brindado 10 asistencias. Surgido de Toluca tendrá un nuevo reto en la Liga MX con Pumas, que construye un proyecto prometedor con las recientes incorporaciones. 

IMAGO7&nbsp;

