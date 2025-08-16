¡Siguen los refuerzos! Pumas amarra nuevo fichaje para el Apertura 2025

Pumas concretó un nuevo fichaje. Alan Medina, quien jugó en Querétaro y América se unirá a la plantilla dirigida por Efraín Juárez, de acuerdo a información del periodista, César Luis Merlo.

Medina llega como préstamo a Pumas

La condición del movimiento es de un préstamo por un año con opción a compra, periodo en el que estará a prueba por Juárez para evaluar su rendimiento y posibilidades de quedarse en el equipo.

Medina todavía tenía contrato vigente con los Gallos Blancos, el cual finaliza en junio de 2026. El extremo derecho llega a fortalecer el ataque del cuadro auriazul para el Torneo Apertura 2025.

¿Quién es Alan Medina, nuevo fichaje de Pumas?

Con 27 años de edad, el futbolista ha generado experiencia en distintos clubes de la Liga MX, como Mazatlán, América, Juárez, Necaxa y Toluca. Ahora buscará aportar a la plantilla de Efraín Juárez.

En su carrera ha anotado 12 tantos y brindado 10 asistencias. Surgido de Toluca tendrá un nuevo reto en la Liga MX con Pumas, que construye un proyecto prometedor con las recientes incorporaciones.

