Marco verde y su camino para ser el nuevo ídolo del Box en México

El Medallista Olímpico, Marco Verde, ha destacado como una de las grandes figuras del boxeo en México, no sólo por sus fuerte golpes, sino también por la técnica y velocidad que lo destacan como una de las más emocionantes promesas el deporte de los guantes, o al menos así lo hizo ver el boxeador, Óscar Valdez.

Marco Verde en entrenamiento I @marco_alonso_green

Presente y futuro del box

Verde apenas arranca su carrera en los cuadriláteros profesionales, pero su experiencia olímpica y según los profesionales, está perfilándose a ser uno de los rostros principales del país mexicano.

Ante esta situación, el boxeador que ha lucido el título de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, Óscar Valdez, quien aseguró que ve el miembro del Canelo Team como el futuro del deporte y como predecesor de Álvarez.

“La cara del boxeo va a ser Marco Verde. Tiene las credenciales para llegar a serlo... El cielo es el límite para él. Después del 'Canelo', yo creo que sigue él", declaró durante una entrevista.

Peleador Óscar Valdez I IG: @oscarvaldez56

Actualmente, Verde se mantiene invicto tras sus dos primeros combates en la justa profesional y bajo la tutela del Canelo Team. Ahora será momento de seguir mostrando sus cualidades y ponerlas a prueba el próximo 13 de septiembre del 2025 cuando se enfrente ante el puertorriqueño Marcos Osorio-Betancourt, en la previa de la pelea Canelo vs Crawford.

Marco Verde en entrenamiento I IG: @marco_alonso_green

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Continuará su proceso en casa: Julio César ‘N’ saldrá de prisión en las próximas horas