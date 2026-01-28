"Estaré listo": Santiago Giménez aseguró que se recuperará a tiempo para el Mundial 2026

Santiago Giménez lo tiene claro y entre sus planes para este año está jugar la Copa Mundial Norteamérica 2026. Debido a una molestia en el tobillo derecho, delantero de AC Milán se sometió a cirugía a mediados de diciembre de 2025, pero se siente confiado en su recuperación para estar listo para encarar el torneo de la FIFA con la Selección Mexicana.

"Solo quiero estar bien del tobillo. Creo que ese es el objetivo principal. Quiero estar al cien por ciento. Y si estoy bien del tobillo, creo que todo lo demás vendrá solo. Después de eso, a seguir trabajando para el Mundial. Para el Mundial, estaré listo", declaró en entrevista con ESPN el canterano de Cruz Azul, quien se mantiene confiado a pesar de que el tiempo aprieme.

Santiago Giménez en lamento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Giménez reconoció que tardó en atenderse la lesión

En la misma charla, 'Bebote' aceptó que el malestar que presentó en el tobillo no empezó en 2025, sino que lo estuvo acarreando desde antes, ya que incluso en la última Copa Oro 2025 ya tenía molestia. "Al principio era solo un poco de dolor, y como futbolistas, si tenemos un poco de dolor, seguimos jugando, ¿sabes? Es normal para nosotros".

"Pero creo que fue un error. Sé que cualquier futbolista haría lo mismo porque nos encanta jugar, nos encanta seguir jugando, pero incluso antes de la Copa Oro ya tenía dolor. Y luego empezó a empeorar cada vez más, así que era hora de parar", declaró Santiago, para quien el 2025 comenzó de gran forma con su traspaso de Feyenoord a Milan y la regularidad en el Tri.

"Pero luego empezó el dolor, y tuve que decidir si operarme o no. Era una temporada importante con el Milan y luego venía el Mundial, así que fue una decisión difícil. Pero al final, ahora que ha pasado un mes desde la operación, puedo decir que fue la mejor decisión.Ahora estoy muy contento de haberme operado y estoy deseando volver más fuerte", añadió.

Santiago Giménez con César Huerta en celebración de la Copa Oro 2025 | MEXSPORT

¿Para qué está la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Por otra parte, Santi hizo un análisis sobre cuáles son las probabilidades reales que tiene el combinado azteca en la próxima justa de verano. "Jugar un Mundial en tu país es increíble, y tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿El quinto partido? Ahora que jugamos en casa, no diría que será más fácil porque cada partido será difícil".