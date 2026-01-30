Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Filtrada la nueva camiseta de Brasil para el Mundial 2026

Raphinha y Rodrygo en partido con la Selección de Brasil | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade 19:38 - 29 enero 2026
A pocos meses de que inicie la Copa Mundial 2026, la Selección de Brasil ya prepara su uniforme, mismo que recuerda al equipo campeón de 1970

Han salido a la luz las primeras imágenes de la que será la equipación titular de la Selección de Brasil para la Copa del Mundo de 2026. De acuerdo con Footy Headlines, el diseño, a cargo de Nike, se inspira en una de las camisetas más legendarias de la historia del fútbol.

La misma página difundió la maqueta digital del diseñador Rode Kits, mostrando cómo luciría en jugadores como Neymar. Además, ya circulan imágenes oficiales de la versión infantil de la equipación, aunque esta no incluye el tejido de punto personalizado que tendrá el modelo para adultos.

¿Cómo es el nuevo uniforme de la Selección de Brasil?

La nueva camiseta de Brasil para 2026, fabricada por Nike, regresa a una estética tradicional, recuperando el icónico 'Amarillo Canario' que ha definido a la Seleção durante décadas. Para los detalles, Nike ha optado por dos tonos de azul: un brillante 'Light Mint' y un más profundo 'Geode Teal', creando una identidad visual fresca pero inconfundiblemente brasileña.

Vinicius Jr en partido con la Selección de Brasil | MEXSPORT
El cuello presenta una nueva construcción redondeada de Nike, con una sutil muesca en la parte frontal. Para completar el conjunto y darle un toque único, la camiseta incorpora un patrón geométrico distorsionado basado en la bandera de Brasil.

El uniforme se complementa con pantalones cortos azules que continúan el diseño de paneles de la camiseta, manteniendo la coherencia visual del conjunto. Según la información difundida, la nueva equipación de la Verdeamarela estará disponible para la compra a partir de marzo de este año.

Así es el uniforme filtrado de Brasil | CAPTURA DE PANTALLA RODEKITS
Un diseño que evoca la gloria de 1970

Uno de los elementos más destacados es la inspiración en la equipación utilizada en el Mundial de México 1970. Aquella camiseta es un símbolo de la historia del país, vestida por leyendas como Pelé, Jairzinho, Tostão y Rivellino en la Final donde Brasil derrotó a Italia por 4-1 para conquistar su tercer título mundial. El nuevo diseño busca capturar esa esencia de dominio y fútbol brillante.

Pelé en partido con la Selección de Brasil durante el Mundial de México 1970 | MEXSPORT
Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

