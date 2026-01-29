César Montes está cerca de cambiar de equipo previo al Mundial 2026

El defensa central mexicano, César Montes, podría estar viviendo sus últimos días en el futbol ruso. Según reportes de la prensa turca, el Besiktas ha mostrado un fuerte interés en hacerse con sus servicios y las negociaciones estarían en una etapa muy avanzada.

César Montes en Rusia | @asrielebp

¿César Montes cambia de equipo?

El portal especializado en noticias del club de Estambul, Eagle Media, ha sido el encargado de revelar que la operación está en marcha. "La directiva está intensificando sus esfuerzos para fichar al defensa mexicano, con el objetivo de reforzar la defensa central con este experimentado jugador", señala el medio.

La misma fuente asegura que las conversaciones entre ambos clubes han progresado de manera favorable y se encuentran "entrando en su fase final", lo que sugiere que el acuerdo podría cerrarse próximamente.

Montes en Europa | INSTAGRAM: @cjasib

El interés del Besiktas no se limita a la zaga central. De acuerdo con la información, el club también negocia la incorporación del lateral izquierdo neerlandés Quilindschy Hartman, actualmente en el Burnley de la Premier League, buscando así una renovación completa de su línea defensiva.

Cambio de aires para Montes previo al Mundial 2026

Montes llegó al Lokomotiv de Moscú en septiembre de 2024. Su posible cambio de aires se produce en un momento clave, mientras busca asegurar su lugar en la Selección Mexicana que disputará el Mundial de 2026.

Actualmente, el Lokomotiv ocupa la tercera posición en la liga rusa, que se encuentra en su receso invernal. Por su parte, el Besiktas se sitúa en el quinto puesto de la Superliga de Turquía después de 19 jornadas disputadas.