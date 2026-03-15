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¡Polémico! Director Deportivo de Morelia ‘agrede’ a medio de comunicación: “Sigan subiendo mama..”
José Luis Cendejas, Director Deportivo del Club Atlético Morelia, terminó fuera de quicio tras el partido de los ‘Canarios’ ante Tepatitlán de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX celebrado en tierras purépechas.
El directivo agredió verbalmente al reportero de Ecos del Quinceo al término del cotejo alegando los contenidos generados por dicho medio sobre el club con la filtración de las “apuestas deportivas” entre algunos jugadores.
“Sigan subiendo mamadas, digánle, yo se las paso, yo se las paso, cuando hablen de mí, el put.. Morelia. Solo afectan, cabrón, le dicen de mi parte”, fue lo que lanzaba mientras caminaba a prisa bajando unos escalones junto a otros elementos.
¿Qué dijo el reportero
El reportero, Ángel Fernando, lanzó un posteo en X sobre lo sucedido y filtrando el video del momento y en que los tachó de “mentirosos”: “Ayer el director deportivo del Morelia me agredió verbalmente al término del partido frente a Tepatitlán
“Cabe señalar que yo ni siquiera le hablé; en cuanto el me vio, me comenzó a gritar tachando a mi equipo, EcosDelQuinceo de “mentirosos”, junto a él Jaziel Martínez”, termina de agregar el elemento del medio de comunicación de Michoacán.
¿Qué sucedió con “apuestas deportivas” en el interior de Morelia?
Jugadores vinculados al entorno del Atlético Morelia estarían siendo investigados por un presunto amaño de partidos relacionado con apuestas deportivas. El caso ya habría escalado a instancias formales, pues incluso se habrían presentado pruebas ante autoridades del futbol mexicano, lo que derivó en una investigación interna dentro del club de la Liga de Expansión MX.
De acuerdo con reportes difundidos por Ecos del Quinceo, el club habría tomado la decisión de separar a cuatro futbolistas del plantel mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.
Los cuatro jugadores habrían sido apartados del equipo mientras se esclarece su posible relación con apuestas deportivas y manipulación de resultados; Brayton Vázquez, Diego Gallegos, Luis Sandoval y Uziel García (Fue anunciado que ha dejado de pertenecer al equipo). Además del caso especial del portero Antonio Torres quien dejó ver en instagram alcohol y armas.
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