¡Polémico! Director Deportivo de Morelia ‘agrede’ a medio de comunicación: “Sigan subiendo mama..”

José Luis Cendejas, Director Deportivo del Club Atlético Morelia, terminó fuera de quicio tras el partido de los ‘Canarios’ ante Tepatitlán de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX celebrado en tierras purépechas.

El directivo agredió verbalmente al reportero de Ecos del Quinceo al término del cotejo alegando los contenidos generados por dicho medio sobre el club con la filtración de las “apuestas deportivas” entre algunos jugadores.

“Sigan subiendo mamadas, digánle, yo se las paso, yo se las paso, cuando hablen de mí, el put.. Morelia. Solo afectan, cabrón, le dicen de mi parte”, fue lo que lanzaba mientras caminaba a prisa bajando unos escalones junto a otros elementos.

Director Deportivo del Morelia l CAPTURA

¿Qué dijo el reportero

El reportero, Ángel Fernando, lanzó un posteo en X sobre lo sucedido y filtrando el video del momento y en que los tachó de “mentirosos”: “Ayer el director deportivo del Morelia me agredió verbalmente al término del partido frente a Tepatitlán

“Cabe señalar que yo ni siquiera le hablé; en cuanto el me vio, me comenzó a gritar tachando a mi equipo, EcosDelQuinceo de “mentirosos”, junto a él Jaziel Martínez”, termina de agregar el elemento del medio de comunicación de Michoacán.

José Luis Cendejas l CAPTURA

¿Qué sucedió con “apuestas deportivas” en el interior de Morelia?

Jugadores vinculados al entorno del Atlético Morelia estarían siendo investigados por un presunto amaño de partidos relacionado con apuestas deportivas. El caso ya habría escalado a instancias formales, pues incluso se habrían presentado pruebas ante autoridades del futbol mexicano, lo que derivó en una investigación interna dentro del club de la Liga de Expansión MX.

De acuerdo con reportes difundidos por Ecos del Quinceo, el club habría tomado la decisión de separar a cuatro futbolistas del plantel mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Atlético Morelia en la Jornada 9 de la Liga de Expansión | IMAGO7