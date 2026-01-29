Super Bowl en año de Mundial: El historial de campeones de la NFL en año de Copa del Mundo
El calendario deportivo tiene momentos sagrados, pero cada cuatro años ocurre una alineación planetaria que paraliza a los aficionados: la coincidencia del Super Bowl y la Copa Mundial de la FIFA. Aunque el trofeo Vince Lombardi se entrega en el invierno y la Copa del Mundo suele disputarse en el verano, compartir el mismo número de año parece traer consigo una mística especial en los emparrillados.
Al analizar la historia desde 1970, surgen patrones fascinantes. Mientras el resto del mundo pone sus ojos en sedes como México, Alemania o Catar, en Estados Unidos ciertas franquicias parecen aprovechar la energía mundialista para alcanzar la gloria.
No es casualidad que los equipos más icónicos de la NFL encabecen esta lista. Los San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys lideran la estadística, habiendo levantado el trofeo en dos ocasiones cada uno durante años mundialistas.
Especial mención merece México, que en 2026 se convertirá en la primera sede en recibir el Mundial por tercera vez. En las dos ocasiones anteriores (1970 y 1986), los campeones de la NFL fueron los Kansas City Chiefs y los Chicago Bears, respectivamente.
GANADORES DEL SUPERBOWL EN AÑO MUNDIALISTA
A continuación, presentamos la relación histórica de las franquicias que alcanzaron la cima de la NFL en el mismo ciclo en que se disputó el torneo más importante del fútbol profesional:
Año y Sede del Mundial
Campeón del Super Bowl
2026 - Canadá / EE. UU. / México
Por definirse (8 de febrero)
2022 - Qatar
Los Angeles Rams
2018 - Rusia
Philadelphia Eagles
2014 - Brasil
Seattle Seahawks
2010 - Sudáfrica
New Orleans Saints
2006 - Alemania
Pittsburgh Steelers
2002 - Corea del Sur / Japón
New England Patriots
1998 - Francia
Denver Broncos
1994 - Estados Unidos
Dallas Cowboys
1990 - Italia
San Francisco 49ers
1986 - México
Chicago Bears
1982 - España
San Francisco 49ers
1978 - Argentina
Dallas Cowboys
1974 - Alemania Federal
Miami Dolphins
1970 - México
Kansas City Chiefs
Con el Super Bowl LX a la vuelta de la esquina este 8 de febrero, la atención se centra en si los Seattle Seahawks o los New England Patriots se unirán a este selecto grupo de "campeones mundialistas". Los Patriots ya saben lo que es ganar en un año de Mundial (2002), mientras que Seattle busca repetir la hazaña lograda en 2014.
Sea cual sea el resultado, el 2026 marcará un hito, pues la final de la NFL servirá como el aperitivo perfecto para el Mundial más grande de la historia que se celebrará en Norteamérica pocos meses después.