NFL

Super Bowl en año de Mundial: El historial de campeones de la NFL en año de Copa del Mundo

Super Bowl y Mundial el mismo año | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 15:09 - 29 enero 2026
Desde 1970 a la fecha. cada cuatro años el mundo deportivo tiene la fortuna de gozar un Super Bowl y un Mundial el mismo año

El calendario deportivo tiene momentos sagrados, pero cada cuatro años ocurre una alineación planetaria que paraliza a los aficionados: la coincidencia del Super Bowl y la Copa Mundial de la FIFA. Aunque el trofeo Vince Lombardi se entrega en el invierno y la Copa del Mundo suele disputarse en el verano, compartir el mismo número de año parece traer consigo una mística especial en los emparrillados.

2026, año de Super Bowl y Mundial | AP

Al analizar la historia desde 1970, surgen patrones fascinantes. Mientras el resto del mundo pone sus ojos en sedes como México, Alemania o Catar, en Estados Unidos ciertas franquicias parecen aprovechar la energía mundialista para alcanzar la gloria.

No es casualidad que los equipos más icónicos de la NFL encabecen esta lista. Los San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys lideran la estadística, habiendo levantado el trofeo en dos ocasiones cada uno durante años mundialistas.

Trofeo Vince Lombardi | AP

Especial mención merece México, que en 2026 se convertirá en la primera sede en recibir el Mundial por tercera vez. En las dos ocasiones anteriores (1970 y 1986), los campeones de la NFL fueron los Kansas City Chiefs y los Chicago Bears, respectivamente.

GANADORES DEL SUPERBOWL EN AÑO MUNDIALISTA

A continuación, presentamos la relación histórica de las franquicias que alcanzaron la cima de la NFL en el mismo ciclo en que se disputó el torneo más importante del fútbol profesional:

Año y Sede del Mundial

Campeón del Super Bowl

2026 - Canadá / EE. UU. / México

Por definirse (8 de febrero)

2022 - Qatar

Los Angeles Rams

2018 - Rusia

Philadelphia Eagles

2014 - Brasil

Seattle Seahawks

2010 - Sudáfrica

New Orleans Saints

2006 - Alemania

Pittsburgh Steelers

2002 - Corea del Sur / Japón

New England Patriots

1998 - Francia

Denver Broncos

1994 - Estados Unidos

Dallas Cowboys

1990 - Italia

San Francisco 49ers

1986 - México

Chicago Bears

1982 - España

San Francisco 49ers

1978 - Argentina

Dallas Cowboys

1974 - Alemania Federal

Miami Dolphins

1970 - México

Kansas City Chiefs

Con el Super Bowl LX a la vuelta de la esquina este 8 de febrero, la atención se centra en si los Seattle Seahawks o los New England Patriots se unirán a este selecto grupo de "campeones mundialistas". Los Patriots ya saben lo que es ganar en un año de Mundial (2002), mientras que Seattle busca repetir la hazaña lograda en 2014.

Sea cual sea el resultado, el 2026 marcará un hito, pues la final de la NFL servirá como el aperitivo perfecto para el Mundial más grande de la historia que se celebrará en Norteamérica pocos meses después.

Super Bowl LX se define el 8 de febrero | AP
