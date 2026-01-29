Super Bowl en año de Mundial: El historial de campeones de la NFL en año de Copa del Mundo

El calendario deportivo tiene momentos sagrados, pero cada cuatro años ocurre una alineación planetaria que paraliza a los aficionados: la coincidencia del Super Bowl y la Copa Mundial de la FIFA. Aunque el trofeo Vince Lombardi se entrega en el invierno y la Copa del Mundo suele disputarse en el verano, compartir el mismo número de año parece traer consigo una mística especial en los emparrillados.

2026, año de Super Bowl y Mundial | AP

Al analizar la historia desde 1970, surgen patrones fascinantes. Mientras el resto del mundo pone sus ojos en sedes como México, Alemania o Catar, en Estados Unidos ciertas franquicias parecen aprovechar la energía mundialista para alcanzar la gloria.

No es casualidad que los equipos más icónicos de la NFL encabecen esta lista. Los San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys lideran la estadística, habiendo levantado el trofeo en dos ocasiones cada uno durante años mundialistas.

Trofeo Vince Lombardi | AP

Especial mención merece México, que en 2026 se convertirá en la primera sede en recibir el Mundial por tercera vez. En las dos ocasiones anteriores (1970 y 1986), los campeones de la NFL fueron los Kansas City Chiefs y los Chicago Bears, respectivamente.

GANADORES DEL SUPERBOWL EN AÑO MUNDIALISTA

A continuación, presentamos la relación histórica de las franquicias que alcanzaron la cima de la NFL en el mismo ciclo en que se disputó el torneo más importante del fútbol profesional:

Año y Sede del Mundial Campeón del Super Bowl 2026 - Canadá / EE. UU. / México Por definirse (8 de febrero) 2022 - Qatar Los Angeles Rams 2018 - Rusia Philadelphia Eagles 2014 - Brasil Seattle Seahawks 2010 - Sudáfrica New Orleans Saints 2006 - Alemania Pittsburgh Steelers 2002 - Corea del Sur / Japón New England Patriots 1998 - Francia Denver Broncos 1994 - Estados Unidos Dallas Cowboys 1990 - Italia San Francisco 49ers 1986 - México Chicago Bears 1982 - España San Francisco 49ers 1978 - Argentina Dallas Cowboys 1974 - Alemania Federal Miami Dolphins 1970 - México Kansas City Chiefs

Con el Super Bowl LX a la vuelta de la esquina este 8 de febrero, la atención se centra en si los Seattle Seahawks o los New England Patriots se unirán a este selecto grupo de "campeones mundialistas". Los Patriots ya saben lo que es ganar en un año de Mundial (2002), mientras que Seattle busca repetir la hazaña lograda en 2014.

Sea cual sea el resultado, el 2026 marcará un hito, pues la final de la NFL servirá como el aperitivo perfecto para el Mundial más grande de la historia que se celebrará en Norteamérica pocos meses después.