Trump arremete contra la NFL por la exclusión de Belichick del Salón de la Fama

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "afeminada" la decisión de no incluir al legendario entrenador Bill Belichick en el Salón de la Fama, comparándola con la nueva regla de kickoff de la NFL.

Bill Belichik | AP

¿Qué pasó con Bill Belichik?

La sorpresiva omisión de Belichick en la votación para el HOF del futbol americano profesional ha desatado una ola de críticas que trasciende el ámbito deportivo. A la indignación de los seguidores, especialmente los de los New England Patriots, se sumó la de Trump.

El Monje, quien ganó seis anillos de Super Bowl con los Pats, deberá esperar para entrar al Salón de la Fama del futbol profesional. El histórico entrenador no alcanzó los 40 de los 50 votos necesarios para ingresar al Canton, Ohio, durante su primer año de elegibilidad, por lo que quedó fuera del recinto de los inmortales.

Belichik no es First Ballot Hall of Famer | AP

A través de su plataforma Truth Social, Trump criticó duramente a los votantes que negaron a Belichick un lugar en Canton. El mandatario argumentó que la decisión ignora la trayectoria del entrenador más laureado en la historia de la NFL, con un total de ocho anillos de Super Bowl: seis como entrenador en jefe de los Patriots y dos como coordinador defensivo de los New York Giants.

"La misma mentalidad que le dio al futbol americano la nueva e inverosímil regla ‘sissy’ (afeminada) de kickoff es la que hizo posible que Bill Belichick no fuera elegido para el Salón de la Fama del Fútbol Profesional. ¡Ambas decisiones son ridículas y deberían ser anuladas!"

El Monje, en la NFL | AP

La conexión entre Trump y Belichick

La relación entre Donald Trump y el icónico entrenador se ha caracterizado por un respeto mutuo forjado a lo largo de los años. En repetidas ocasiones, Trump ha destacado públicamente el liderazgo, la disciplina y la cultura ganadora que Belichick implantó en los New England Patriots, viéndolo como un modelo de excelencia.