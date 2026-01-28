Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL

Belichick está entre los más ganadores de la NFL | AP
Rafael Trujillo 14:04 - 28 enero 2026
Múltiples personalidades de la NFL y mundo deportivo criticaron a los votantes por la exclusión del entrenador

Bill Belichick deberá esperar para entrar al Salón de la Fama del futbol profesional. El histórico entrenador no alcanzó los 40 de los 50 votos necesarios para ingresar al Canton, Ohio durante su primer año de elegibilidad por lo que quedó fuera del Salón de la Fama, desatando las críticas de la comunidad de la NFL.

De acuerdo con reportes, estos integrantes habrían destacado las polémicas Spygate y Deflategate, escándalos de trampas durante la carrera de los Patriots, como razones para no votar al entrenador como Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad.

Harán a Bill Belichick esperar para entrar al salón de la Fama | X @ProFootballHOF

Exclusión desata críticas

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. Desde leyendas de la NFL, jugadores actuales y hasta LeBron James, lanzaron sus opiniones a la decisión de los votantes de no incluirlo en el Salón de la Fama en su primer año.

Jugadores y exjugadores como JJ Watt, Patrick Mahomes, Ryan Clark, Robert Griffin, Pat McAfee, Dez Bryant, entre muchos otros mostraron su malestar a través de redes sociales, asegurando que no hay otro entrenador en la historia que merezca estar antes que el propio Belichick.

Mostraron su molestia por la exclusión de Belichick

Otras personalidades como el exentrenador y Salón de la Fama Jimmy Johnson también dio su punto de vista comentando que "Bill Belichick es el mejor de todos los tiempos" y que le molesta su exclusión.

Patriotas muestran su molestia

De la misma forma, exjugadores de los Patriots que vieron éxito con el entrenador mostraron su molestia luego de que Belichick quedara fuera. Entre ellos se destacó el histórico Tom Brady, quien a través del Podcast Seattle Sports, aseguró que nadie merece más ser Salón de la Fama que el entrenador.

No lo entiendo... si no es un miembro del Salón de la Fama en su primera votación, realmente ningún entrenador debería serlo jamás, lo cual es completamente ridículo. Es increíble. Cuando se trata de votos, así es como funciona, al final va a entrar al Salón de la Fama y estaremos ahí para celebrarlo”, expresó Brady
Tom Brady abraza a Bill Belichick tras el partido contra Chargers

Votantes muestran su molestia

Incluso dentro de la comunidad de los votantes para el Salón de la Fama hubo inconformidad con la exclusión del entrenador. Armando Salguero, escritor senior de la NFL para OutKick y votante del Salón de la Fama, instó a los demás salir en público para explicar su decisión de no votar a favor de Belichick.

"Deberían identificarse como las personas que mantuvieron a Belichick fuera del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional este año... Lo digo aquí, y lo diría en su cara. Sus votos hundieron las posibilidades de Belichick y avergonzaron al Salón de la Fama en el proceso. Hacen que todos los selectores se vean mal, y no deberían esconderse detrás de su voto minoritario para protegerse a expensas del grupo más amplio".
