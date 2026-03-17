¡Escándalo en Liga Premier! Árbitro acusa a presidente municipal de agresiones y amenazas

Un nuevo escándalo sacude al futbol mexicano de divisiones inferiores. El acta arbitral del partido entre Guerreros de Autlán y Los Cabos United, correspondiente a la Liga Premier (Segunda División), reporta una serie de incidentes graves ocurridos al finalizar el encuentro, entre ellos presuntas amenazas contra el cuerpo arbitral y agresiones físicas.

De acuerdo con el informe oficial del árbitro, los hechos ocurrieron al terminar el partido, cuando integrantes del público y personas vinculadas con autoridades locales se acercaron a confrontar a los oficiales del encuentro, generando un ambiente de tensión que obligó a los árbitros a refugiarse en el vestidor.

Balón Liga Premier | @LigaPremier_FMF

Acta arbitral revela amenazas y agresiones tras el partido

Según el documento, el incidente más delicado involucró a una persona identificada como el presidente municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, quien habría encarado al equipo arbitral acompañado por elementos de seguridad.

El informe señala que el funcionario se aproximó al árbitro con actitud intimidante y lanzó amenazas verbales contra los oficiales del encuentro. Durante el altercado también intervino personal de seguridad, quien agredió físicamente a uno de los asistentes arbitrales.

En el acta se detalla que la confrontación comenzó cuando los árbitros se dirigían al vestidor tras finalizar el partido. Fue en ese momento cuando varias personas comenzaron a reclamar las decisiones tomadas durante el encuentro.

Los Guerreros de Autlán | @NostalgiAscenso

¿Qué dice el acta del partido entre Autlán y Los Cabos United?

El documento oficial explica que el árbitro central y sus asistentes tuvieron que permanecer dentro del vestidor arbitral por seguridad durante un periodo aproximado de 60 minutos, debido a que el ambiente fuera del lugar no era seguro.

Además, el reporte menciona que elementos de seguridad municipal y personal del club rodearon el área del vestidor mientras se resolvía la situación, hasta que finalmente el equipo arbitral pudo abandonar las instalaciones.

Balón de la Liga Premier | IMAGO7

En el acta también se describe que el estado del terreno y de las instalaciones fue catalogado como regular, mientras que la conducta del público fue calificada como “muy mala”, reflejando el ambiente hostil que se vivió tras el encuentro.