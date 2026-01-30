Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Atlas vs Mazatlán? EN VIVO

El Atlas se enfrentará al FC Mazatlán, en el duelo correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Jalisco, donde los rojinegros buscarán mantener su buen momento en el torneo. Este duelo, donde ambos equipos llegan con realidades completamente opuestas.

Mazatlán en Liga MX | IMAGO7

Atlas ocupa actualmente la quinta posición de la tabla con 6 puntos tras disputar tres partidos, mostrando un rendimiento sólido con dos victorias y una derrota. Los rojinegros han sido eficientes en defensa, recibiendo solo dos goles, los mismos que han anotado. Por su parte, Mazatlán se encuentra en una situación crítica, ocupando el último lugar (18) sin sumar puntos en sus tres presentaciones. Los cañoneros han mostrado problemas defensivos alarmantes, recibiendo nueve goles y anotando solo tres, lo que los coloca como el equipo con peor diferencia de gol del torneo.

Atlas llega con buen impulso tras conseguir dos victorias en sus últimos tres encuentros de Liga MX. Los rojinegros vencieron a Necaxa de visita (0-1) el 17 de enero, cayeron ante Cruz Azul (2-0) el 14 de enero, y previamente derrotaron a Puebla en casa (1-0) el 10 de enero. En sus dos partidos anteriores del torneo pasado, empataron con Toluca (0-0) y perdieron contra Tijuana (2-0). Por su parte, FC Mazatlán atraviesa una racha negativa con tres derrotas consecutivas en el actual torneo: cayó ante Monterrey (1-5) el 17 de enero, perdió frente a Puebla (2-1) el 13 de enero y fue derrotado por FC Juárez (1-2) el 10 de enero.

Atlas en Liga MX | IMAGO7

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, Mazatlán ha dominado claramente con tres victorias, un empate y ninguna derrota ante Atlas. El encuentro más reciente se disputó el 20 de septiembre de 2025 en la Liga MX, terminando en empate 1-1 en Mazatlán. Anteriormente, los cañoneros vencieron a los rojinegros por 3-2 el 29 de marzo de 2025 también en su estadio. El último duelo en el Estadio Jalisco terminó en empate sin goles (0-0) el 19 de octubre de 2024. Completando el historial reciente, Mazatlán venció a Atlas por 2-0 el 10 de febrero de 2024 y por 3-1 el 21 de octubre de 2023, mostrando una clara superioridad en este duelo particular.

Mazatlán logra su primera victoria del Clausura 2025 | IMAGO 7

¿Cuándo y dónde ver el Atlas vs Mazatlán?

FECHA: Sábado 1 de febrero

HORA: 17:00 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio Jalisco, Guadalajara, México

TRANSMISIÓN: VIX