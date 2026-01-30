Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Monterrey vs Tijuana? EN VIVO

El Monterrey recibirá al Tijuana en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX . El partido está programado para el 1 de febrero de 2026 a las 19:00 horas desde el Estadio BBVA. Este enfrentamiento promete ser un duelo interesante entre dos equipos que buscan consolidarse en los primeros puestos del torneo mexicano.

Monterrey en el Clausura 2026 | IMAGO7

Monterrey ocupa actualmente la tercera posición de la Liga MX con 6 puntos tras disputar 3 jornadas, mostrando un potente ataque con 7 goles a favor y solo 2 en contra. Por su parte, Tijuana se encuentra en el sexto lugar con 5 puntos en los mismos 3 partidos disputados, con un balance de 3 goles anotados y 2 recibidos. Este encuentro podría permitir a los Rayados consolidarse en los puestos de privilegio, mientras que los Xolos tienen la oportunidad de dar un salto en la tabla y alcanzar a su rival si consiguen la victoria a domicilio.

Monterrey llega a este encuentro con un rendimiento irregular, habiendo conseguido tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los Rayados vienen de imponerse contundentemente al Mazatlán (1-5) el 17 de enero y previamente vencieron al Necaxa (0-2) el 14 de enero. Sin embargo, antes sufrieron una derrota ante Toluca (0-1) el 11 de enero. En diciembre, cayeron nuevamente frente al Toluca (3-2) el 7 de diciembre, pero habían vencido al mismo rival (1-0) el 4 de diciembre. Por su parte, Tijuana muestra un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los Xolos empataron recientemente con el Atlético de San Luis (1-1) el 18 de enero, tras vencer al FC Querétaro (1-2) el 15 de enero. Anteriormente igualaron sin goles ante el Club América (0-0) el 10 de enero, fueron goleados por Tigres (5-0) el 30 de noviembre, pero habían derrotado al mismo equipo (3-0) el 27 de noviembre.

Martial con Rayados | IMAGO7

El historial reciente entre Monterrey y Tijuana muestra un equilibrio notable, con resultados muy parejos en sus últimos cinco enfrentamientos. El duelo más reciente terminó en empate 2-2 el 6 de octubre de 2025 en Tijuana. Anteriormente, los Xolos se impusieron por 2-1 en el Estadio BBVA el 30 de marzo de 2025. El 24 de agosto de 2024 igualaron 2-2 en Tijuana, mientras que el 29 de febrero de 2024 empataron 1:1 también en cancha tijuanense. El último triunfo contundente fue para Monterrey, que venció 3-1 a Tijuana el 26 de octubre de 2023. Este historial refleja la competitividad entre ambos equipos, con una ligera ventaja para Tijuana en los enfrentamientos más recientes.

Xolos en Liga MX | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Tijuana?

FECHA: Sábado 1 de febrero.

HORA: 19:00 (hora centro de México).

LUGAR: Estadio BBVA, Monterrey, México.

TRANSMISIÓN: TUDN, VIX+.