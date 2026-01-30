Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Monterrey vs Tijuana? EN VIVO
El Monterrey recibirá al Tijuana en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX . El partido está programado para el 1 de febrero de 2026 a las 19:00 horas desde el Estadio BBVA. Este enfrentamiento promete ser un duelo interesante entre dos equipos que buscan consolidarse en los primeros puestos del torneo mexicano.
Monterrey ocupa actualmente la tercera posición de la Liga MX con 6 puntos tras disputar 3 jornadas, mostrando un potente ataque con 7 goles a favor y solo 2 en contra. Por su parte, Tijuana se encuentra en el sexto lugar con 5 puntos en los mismos 3 partidos disputados, con un balance de 3 goles anotados y 2 recibidos. Este encuentro podría permitir a los Rayados consolidarse en los puestos de privilegio, mientras que los Xolos tienen la oportunidad de dar un salto en la tabla y alcanzar a su rival si consiguen la victoria a domicilio.
Monterrey llega a este encuentro con un rendimiento irregular, habiendo conseguido tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los Rayados vienen de imponerse contundentemente al Mazatlán (1-5) el 17 de enero y previamente vencieron al Necaxa (0-2) el 14 de enero. Sin embargo, antes sufrieron una derrota ante Toluca (0-1) el 11 de enero. En diciembre, cayeron nuevamente frente al Toluca (3-2) el 7 de diciembre, pero habían vencido al mismo rival (1-0) el 4 de diciembre. Por su parte, Tijuana muestra un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los Xolos empataron recientemente con el Atlético de San Luis (1-1) el 18 de enero, tras vencer al FC Querétaro (1-2) el 15 de enero. Anteriormente igualaron sin goles ante el Club América (0-0) el 10 de enero, fueron goleados por Tigres (5-0) el 30 de noviembre, pero habían derrotado al mismo equipo (3-0) el 27 de noviembre.
El historial reciente entre Monterrey y Tijuana muestra un equilibrio notable, con resultados muy parejos en sus últimos cinco enfrentamientos. El duelo más reciente terminó en empate 2-2 el 6 de octubre de 2025 en Tijuana. Anteriormente, los Xolos se impusieron por 2-1 en el Estadio BBVA el 30 de marzo de 2025. El 24 de agosto de 2024 igualaron 2-2 en Tijuana, mientras que el 29 de febrero de 2024 empataron 1:1 también en cancha tijuanense. El último triunfo contundente fue para Monterrey, que venció 3-1 a Tijuana el 26 de octubre de 2023. Este historial refleja la competitividad entre ambos equipos, con una ligera ventaja para Tijuana en los enfrentamientos más recientes.
¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Tijuana?
FECHA: Sábado 1 de febrero.
HORA: 19:00 (hora centro de México).
LUGAR: Estadio BBVA, Monterrey, México.
TRANSMISIÓN: TUDN, VIX+.