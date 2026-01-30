Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¡La noticia alegre del día! El panda ya no está en peligro de extinción

El emblemático Ailuropoda melanoleuca se conservará por más décadas / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:52 - 30 enero 2026
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo reclasifica como especie “vulnerable”

¡Por fin una buena noticia para el planeta! Tras cuatro décadas en la lista de especies en peligro, el panda gigante acaba de salir oficialmente de esa categoría, gracias a los esfuerzos de conservación que se han intensificado, sobre todo en China.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) anunció esta semana que el emblemático Ailuropoda melanoleuca ya no está en peligro de extinción y ahora será clasificado como especie vulnerable, lo que representa un avance histórico en la protección de animales.

“Este logro demuestra que los programas de conservación coordinados entre organizaciones, comunidades y gobiernos pueden funcionar”.
El panda gigante deja de estar en la lista de especies en extinción / FREEPIK

2 mil 400 pandas y una esperanza gigante

Según el comunicado de la UICN, actualmente existen alrededor de 1,800 pandas viviendo en libertad y 600 en cautiverio, lo que representa un crecimiento del 17 por ciento en su población silvestre. ¿La clave? Un combo de acciones contundentes: expansión de los bosques de bambú, 67 reservas naturales creadas en China, y el uso de ciencia al servicio de la vida.

Se implementaron corredores biológicos que conectaron poblaciones aisladas, lo que permitió una mejora genética y mayores tasas de reproducción. Además, se desarrollaron bancos de germoplasma y técnicas de reproducción asistida como la partogénesis, una especie de “nacimiento sin pareja”.

El factor humano ayudó para conservar la especie con más espacios de bambú / FREEPIK

El reto: conservar... y no bajar la guardia

Aunque la noticia es motivo de celebración, los expertos advierten que el trabajo no ha terminado. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) señaló que el cambio climático sigue siendo una amenaza que podría afectar al 35 por ciento de los pandas si no se actúa con contundencia.

También recalcaron la importancia de evitar que los proyectos de infraestructura destruyan el hábitat del panda. “Es importante que los gobiernos aprendan a gestionar proyectos sustentables donde el desarrollo... no justifique el ecocidio”, dijeron voceros de WWF.

La visión a futuro de la UICN es clara: de aquí a 2029, quieren que más especies sigan el mismo camino que los pandas. Con políticas bien diseñadas y compromiso real, los animales pueden tener un futuro menos oscuro.

Luego de 35 años de lucha, se logró la conservación del panda gigante / FREEPIK
