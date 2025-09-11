Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 8 del Apertura 2025?

Tras el parón de Fecha FIFA, el Apertura 2025 de la Liga MX vuelve a la actividad con la Jornada 8, una fecha emocionante con varios partidos de alto calibre.

Sin duda, el encuentro más llamativo es el Clásico Nacional entre América y Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde se vivirá una edición muy especial para las Águilas, pues buscarán su triunfo número 100 en la historia de la rivalidad.

Saint-Maximin celebra uno de sus goles con América | IMAGO7

Asimismo, habrá otros duelos que prometen muchas emociones como el Pachuca vs Cruz Azul, Tigres vs León y Mazatlán vs Pumas.

La jornada arranca este viernes con dos compromisos y cierra el domingo con otros dos juegos, lo que deja al sábado con la carga más pesada.

IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 8 del Apertura 2025?

Viernes 12 de septiembre

Necaxa vs Juárez - 19:00 - Claro Sports, Vix

Mazatlán vs Pumas - 21:00 - Azteca 7, Tubi, Caliente TV

Sábado 13 de septiembre

Pachuca vs Cruz Azul - 17:00 - Tubi, Caliente TV

Atlas vs Santos - 19:00 - Vix Premium

Tigres vs León - 19:00 - Azteca 7, Tubi, Caliente TV

Toluca vs Puebla - 21:00 - Tubi, Caliente TV

América vs Chivas - 21:15 - Canal 5, TUDN, Vix

Domingo 14 de septiembre

Querétaro vs Monterrey - 17:00 - Caliente TV

Atlético de San Luis vs Tijuana - 19:00 - ESPN, Disney+