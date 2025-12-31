¿Qué es la Copa Pacífica donde Rayados está invitado?

Previo al inicio del Clausura 2026, el equipo de Domenec Torrent tendrá una breve competencia de preparación

RICARDO OLIVARES
31 de Diciembre de 2025

Rayados formará parte de la Copa Pacífica Centenario 2026, torneo que se celebrará en Guadalajara como parte de su preparación rumbo al próximo torneo. El conjunto regiomontano será el único club no originario de Guadalajara que recibió invitación para este certamen especial.

El cuadrangular se organiza para conmemorar los 100 años de la refundación de la Benemérita Universidad de Guadalajara, institución que encabezará los festejos con un evento futbolístico de alto perfil. La competencia contará con la participación de Leones Negros de la UdeG, Chivas de Guadalajara, Atlas y Rayados de Monterrey.

Todos los encuentros se disputarán en el Estadio Jalisco los días 3 y 4 de enero, integrándose al calendario de pretemporada de los equipos involucrados. El sábado 3 de enero, Rayados tendrá actividad en el partido inaugural, cuando enfrente a los Leones Negros de la UdeG a las 18:00 horas. Posteriormente, a las 20:45 horas, se vivirá el Clásico tapatío entre Atlas y Chivas.

Para el domingo 4 de enero, los equipos que resulten vencedores en sus respectivos encuentros avanzarán a la Final del torneo, programada a las 18:30 horas en el mismo escenario. Previo a ello, a las 16:00 horas, los equipos que no consigan el triunfo disputarán el partido por el Tercer Lugar.

De esta manera, Rayados continúa afinando detalles en su pretemporada, ahora dentro de un torneo conmemorativo que promete partidos atractivos y un marco histórico en el futbol mexicano.

