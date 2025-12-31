Sergio Ramos y el impacto en la carrera de Fidel Ambriz

La estadía de Sergio Ramos en el futbol mexicano dejó una huella imborrable en el vestuario de los Rayados de Monterrey. Fidel Ambriz, uno de los talentos más jóvenes del plantel, reconoció públicamente el impacto del zaguero en su formación profesional. El mediocampista destacó la figura del español como un mentor fundamental para encarar los retos venideros.

Ramos con Rayados | MEXSPORT

¿Qué dijo Fidel Ambriz sobre Sergio Ramos?

El paso del campeón del mundo por la Sultana del Norte representó una experiencia de vida para cada integrante de la plantilla albiazul. Ambriz valoró la disposición del veterano para compartir sus conocimientos con todos los compañeros durante cada entrenamiento. La influencia del excapitán del Real Madrid trascendió lo deportivo para convertirse en una lección de liderazgo.

"Todos coincidimos en lo mismo de haber tenido de compañero un jugador como Sergio Ramos lo vamos a llevar para toda nuestra carrera", afirmó Ambriz. El futbolista agradeció cada charla individual que el defensor sostuvo con los integrantes del equipo regiomontano.

"Lo que él representa y representó al futbol es histórico, agradecerle por todo lo que nos enseñó y habló con cada uno de nosotros", añadió el juvenil. Sergio Ramos disputó un total de 32 encuentros con la camiseta de los Rayados y logró marcar en 8 ocasiones. A pesar de su aporte ofensivo, la institución no pudo romper la racha sin títulos.

Fidel Ambriz ahora busca aplicar cada consejo recibido para que el próximo ciclo sea mucho más exitoso en el plano colectivo. "En lo personal me llevo cada una de las lecciones para que el próximo año podamos hacer lo mejor en nuestras carreras", puntualizó.

En partido | MEXSPORT

Nueva historia para Rayados

Al concluir este 2025, el jugador albiazul decidió dar vuelta a la página para enfocarse plenamente en los desafíos del año 2026. La reflexión sobre los aciertos y errores cometidos durante la última campaña resulta vital para el proceso de mejora continua. El grupo reconoce la necesidad de evolucionar para cumplir con las altas expectativas de la afición.

"Hay que reflexionar qué hicimos mal y bien para mejorar las dos cosas. El próximo año tenemos la ilusión de traer un título", sentenció Ambriz. La sequía de trofeos en las vitrinas de Monterrey presiona al plantel para buscar la gloria con una intensidad renovada.

"Es el objetivo que tenemos en mente y lo vamos a buscar con ansias para el 2026", concluyó el volante de los Rayados. Con la partida de Ramos, la responsabilidad de aplicar sus enseñanzas recae en jugadores como Fidel Ambriz.