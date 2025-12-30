¡Fichaje caído! Giakoumakis rechaza al Atlético Mineiro y frustra al Cruz Azul con 7.5 millones de dólares

Cuando parecía que todo estaba por cerrarse tras la importante oferta del Atlético Mineiro (7.5 millones de dólares) para fichar a Giorgos Giakoumakis el futbolista rechazó la propuesta, esto debido a que no lo convenció la oferta.

El griego declinó la propuesta, simplemente no aceptó cuando el club brasileño y Cruz Azul dueño de los derechos económicos del delantero estaban prácticamente por concretarse, en una oferta que alcanzó los 7.5 millones de dólares.

Giakoumakis l IMAGO7

¿Hay más propuestas por Giakoumakis?

No existe hoy ninguna propuesta en concreto, ni del Oviedo, que apenas avisó que le podría interesar ficharlo, ni de otro club. Es un mero sondeo. Pero Cruz Azul no desespera, sabe que los bonos de Giorgos subieron y podrán venderlo en costo cercano a los 10 mdd, y no en la ventana de fichajes de este invierno, sino en el verano, reveló recientemente Carlos Ponce de León.

Al griego le restan dos años y medio de contrato con La Máquina, por lo que confían que acabe su préstamo con PAOK, que se cotice, y en el verano de 2026 puedan negociar con clubes del Viejo Continente su traspaso.

Cruz Azul l IMAGO7

¿Cómo fue su paso con el Cruz Azul?

Giorgos Giakoumakis jugó un total de 40 partidos en todas las competencias con Cruz Azul, marcando un total de nueve goles antes de volver al futbol griego a préstamo por parte de la institución cementera hace algunos meses.

El exjugador del Atlanta United terminó por dejar a La Máquina con un préstamo de dos millones de euros con opción a compra; las negociaciones entre el equipo azteca y el cuadro helénico finalmente se concretaron, ahora se busca un nuevo club tras la finalización de la misma.

El griego volvió al futbol griego después de cinco años fuera de su país, salió en 2020 del AEK de Atenas para jugar en el VVV-Venlo de la Eredivisie. Gabriel “El Toro” Fernández será el delantero que reemplazará al griego en la plantilla celeste.

Con PAOK, el delantero, logró sumar una cantidad de 20 partidos. En dichos cotejos, respondió y anotó nueve goles y dio una asistencia en todas las competiciones (Super League 1, Kypello Elladas y Europa League).

Giorgos Giakoumakis l IMAGO7



