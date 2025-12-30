¿Águila a Chivas? Todo lo que se sabe de la negociación

Chivas ha puesto la mira en el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada, y a pesar de los rumores que colocan joven defensor Eduardo Águila en Verde Velle, la realidad es otra.

Chivas busca fichar a Eduardo Águila | IMAGO7

A pesar de que si hay varios equipos interesados en firmar a Águila, entre ellos Chivas, la realidad es que con Atlético de San Luis no hay negociaciones en curso.

La razón por la que la llegada de Eduardo Águila a Chivas se ve muy complicada es su alto precio, pues la directiva del club potosino lo ha tasado en 6 millones de dólares.

Un torneo de consolidación

El interés de Chivas y otros clubes no es casualidad. El zaguero viene de firmar una campaña destacada que avala su posible llegada a Verde Valle. Sus números en el último torneo reflejan la confianza que se ganó en su actual equipo.

Águila tuvo actividad en 15 de los 17 partidos de la fase regular, arrancó en el once inicial en 12 encuentro y el central mexicano logró marcar su primer gol como profesional, demostrando ser una amenaza en jugadas a balón parado.

Eduardo Águila, central del Atlético de San Luis | IMAGO7

Además, Eduardo Aguila también sumó minutos valiosos en la Leagues Cup, enfrentando a rivales de la MLS y teniendo sus primeros roces a nivel internacional.

Por ahora la directiva y el cuerpo técnico del Atlético de San Luis contemplan a Eduardo Águila como parte escencial del equipo de cara al Clausurua 2026 y lo único que podría cambiar eso, es que llegue un club a pagar el alto precio que piden por el central mexicano.