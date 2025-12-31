Nelson Deossa manda indirecta a Rayados por caso de Johan Rojas

El mediocampista colombiano Nelson Deossa generó polémica en redes sociales tras publicar una historia en Instagram con el mensaje “No saben lo que se pierden, mi chinga”, en el que arrobó a su compatriota Johan Rojas, una publicación que rápidamente fue interpretada como una indirecta dirigida a Rayados de Monterrey.

El mensaje apareció horas después de que se confirmara que Johan Rojas no tendría cupo en la plantilla del conjunto regiomontano para la presente temporada, una decisión tomada por el club debido a la saturación de extranjeros y a la planeación deportiva encabezada por la directiva.

Historia de Deossa l CAPTURA

¿Para quien iba el mensaje?

Aunque Deossa no mencionó directamente a Rayados, el contexto de la publicación dejó poco espacio para la duda. La frase, acompañada del etiquetado a Rojas, fue tomada por aficionados y analistas como una clara muestra de inconformidad por la situación que vive su compatriota dentro de la institución.

Johan Rojas llegó a Monterrey con expectativas altas, respaldado por su rendimiento en el futbol sudamericano. Sin embargo, la falta de espacios en la plantilla, así como la competencia interna, terminaron por relegarlo, obligando al club a buscarle salida o una alternativa fuera del primer equipo.

La reacción de Nelson Deossa no pasó desapercibida entre la afición regiomontana, que se dividió entre quienes respaldaron el sentir del jugador colombiano y quienes consideraron innecesaria la publicación, al tratarse de un asunto interno que el club maneja bajo criterios deportivos.

Desde el entorno de Rayados no hubo un pronunciamiento oficial sobre la historia de Instagram, aunque fuentes cercanas al club señalaron que la planeación del plantel responde a decisiones técnicas y reglamentarias, sin relación directa con publicaciones en redes sociales.

Rayados l IMAGO7

Las redes sociales siempre el centro de la polémica

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa el impacto de las redes sociales en el futbol actual, donde un mensaje breve puede generar interpretaciones, tensiones y debates públicos, especialmente cuando involucra a jugadores y decisiones sensibles como la conformación de una plantilla.

Mientras tanto, el futuro de Johan Rojas sigue en el aire, a la espera de definir su próximo destino, y el mensaje de Nelson Deossa queda como una muestra de respaldo personal que, voluntaria o involuntariamente, terminó enviando un mensaje directo a Rayados y a su gestión deportiva.