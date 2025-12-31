James Rodríguez no seguirá en Liga MX; tiene ofertas de Brasil, Colombia y de Estados Unidos

El ciclo de James Rodríguez con el León estaría próximo a llegar a su final, luego de que la directiva del club decidiera no extender el contrato del mediocampista colombiano. La determinación marca el cierre de una etapa que generó altas expectativas, pero que no terminó por consolidarse dentro del futbol mexicano.

La salida del exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich responde a dos factores principales: el elevado salario que percibe y un rendimiento que, si bien tuvo destellos de calidad, no alcanzó el impacto esperado de manera sostenida. Las constantes lesiones, los cambios en el cuerpo técnico y la falta de continuidad condicionaron su desempeño durante su estancia con el conjunto esmeralda.

Pese a los rumores que lo vincularon con otros clubes de la Liga MX, como Pumas y Cruz Azul, la posibilidad de que James permaneciera en el futbol mexicano se fue debilitando con el paso de las semanas. Las negociaciones no prosperaron y su entorno comenzó a explorar alternativas fuera del país.

El principal objetivo del colombiano es encontrar un equipo que le garantice regularidad competitiva durante el próximo año, con la mira puesta en mantenerse en buen nivel rumbo al Mundial de 2026, torneo al que aspira llegar como una pieza importante de la Selección de Colombia.

En un inicio, se manejó la opción de un regreso al São Paulo para vivir una segunda etapa en el futbol brasileño. Sin embargo, de acuerdo con información de Globo Esporte, el interés se enfrió debido a la política de fichajes del club, que prioriza jugadores de menor costo y dentro de un rango de edad más específico.

Otra alternativa que surgió fue Millonarios de Colombia, lo que representaba un retorno simbólico al futbol de su país. No obstante, los sondeos iniciales no evolucionaron hacia negociaciones formales, por lo que el movimiento perdió fuerza rápidamente.

En este escenario, la opción que ha tomado mayor relevancia es la del Columbus Crew de la Major League Soccer. El club estadounidense vería en James a un refuerzo de jerarquía para fortalecer su plantilla y competir por los primeros planos de la liga.

