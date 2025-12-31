Liga MX: las grandes dinastías dentro del balompié nacional

América levantó su título número 17 y no solo eso, también consiguió un Tetracampeonato en torneos cortos. El conjunto de André Jardine, logró entrar a la historia del futbol mexicano, como un equipo diseñado para ganar y afrontar cualquier reto. La victoria ante Toluca, reafirmó a las Águilas como un equipo de época en el balompié nacional.

Sin embargo, no es el primer equipo -ni será el único- en dominar el futbol en nuestro país. Ya sea el impresionante Campeonísimo de Chivas o La Máquina de Cruz Azul, muchos equipos han dominado la Liga MX.

América | MEXSPORT

Chivas: el Campeonísimo (1957-1965)

Pese a que la actualidad del Rebaño no es la mejor, no cabe duda que su época dorada fue de las más grandes en el balompié nacional. En la Temporada 1956-57, los Rojiblancos ganaron su primer título en su historia, con jugadores de la talla de Crescencio Gutiérrez, Salvador ‘Chava’ Reyes, Raúl ‘La Pina’ Arellano, entre otros.

Ese campeonato fue solo el comienzo de la época del Campeonísimo. En la temporada 1958-59, Chivas ganó su segundo título, pero dicho campeonato, fue el principio del Tetracampeonato del Rebaño Sagrado en Primera División. No fue hasta la Temporada 1962-63, que otro equipo fue campeón en México, el ya extinto Oro de Guadalajara.

No obstante, a la temporada siguiente, Chivas volvió a ser campeón en nuestro país. Los Rojiblancos conquistaron las campañas de 1963-64 y 1964-65, consiguiendo el último Bicampeonato de su historia.

Chivas | MEXSPORT

Cruz Azul: La Máquina comenzó en los setenta (1968-1980)

Una de las más grandes leyendas en el balompié nacional, es el apodo de La Máquina. Muchos atribuyen al gran Ángel Fernández, cronista deportivo, el sobrenombre del Cruz Azul en el futbol nacional. Sea cierta la historia o no, dicho apodo le hace honor a uno de los equipos más grandes del balompié nacional.

El equipo que nació grande comenzó su andar con su primer campeonato en 1968. En el torneo México 70, Cruz Azul logró su segundo título de Primera División, sin embargo, lo mejor estaba por venir.

Un guardameta de Río Tercero, Argentina, llegó a México a defender el arco del equipo celeste. Por su impresionante forma de volar dentro de los tres palos, Miguel Marín recibió el apodo de ‘Superman’. De la mano de Marín y leyendas como Fernando Bustos, Alberto Quintano, Octavio ‘Centavo’ Muciño, Cruz Azul fue Tricampeón. La Máquina ganó los títulos desde la Temporada 1971-72, hasta la 1973-74

Cruz Azul, igual que Chivas, cerró su época dorada con un Bicampeonato al finalizar los años setenta. La Temporada 1979-80, marcó la despedida de Marín del arco cementero, para forjar la leyenda que es hoy.

Miguel Marín | MEXSPORT

América: inició la leyenda azulcrema (1983-1989)

La historia de las Águilas, es de grandeza pura. América comenzó su década de éxitos en los años ochenta, con jugadores como Daniel ‘Ruso’ Brailovsky, Héctor Miguel Zelada, Carlos Hermosillo, Alfredo Tena, Cristobal Ortega, entre otros. Qué mejor manera de comenzar la ‘Dinastía Águila’ después de derrotar a Chivas en la Final del Siglo, en un gran partido en la cancha del Estadio Azteca.

América fue Tricampeón después de esa final. Carlos Reinoso dejó las riendas después de su segundo título como entrenador, para la llegada de Miguel Ángel López. Con estos dos estrategas, América ganó el Tricampeonato; tiempo después Jorge Vieira le dio otro Bicampeonato a las Águilas.

América | MEXSPORT

Necaxa: el último Bicampeón en torneo largos (1994-1998)

Los Rayos del Necaxa ganaron un Bicampeonato para el recuerdo en la década de los noventa. El equipo de Manuel Lapuente, dejó un grato recuerdo con la afición, pues el gran Alex Aguinaga, comandó a un equipo a ganar tres títulos en un lapso de cuatro años. Necaxa fue el último Bicampeón en torneos largos.

Toluca: la llegada del diablo (1998-2010)

El Diablo llegó para quedarse al final del último siglo. Después, José Saturnino Cardozo y muchos futbolistas escarlatas, se encargaron de ganar siete títulos para el equipo de la capital mexiquense en un lapso de 12 años.

Toluca | MEXSPORT

Tigres: del descenso a André-Pierre Gignac (2015-2023

Los de Nuevo León construyeron una época impresionante, después de varios años en la penumbra. Fichajes bomba, un estilo de juego definido, fue la razón de la era del Tigre en México.

América: de nueva cuenta dominando

El título de las Águilas ante Toluca, marcó una nueva dinastía en el balompié nacional. Los de André Jardine están escribiendo con letras doradas su nombre, y aún falta mucho por contar.

Toluca Bicampeón

El 2025 que pintaba para seguir con dominio azulcrema se incendio en el infierno y renació con colores escarlata, pues Toluca se volvió el quinto bicampeón de Liga MX en torneo cortos. Los dirigidos por Antonio Mohamed y con una plantilla repleta de estrellas lograron quitarle el suelo del tetracampeonato al América, derrotándolos en el Nemesio Diez con un global de 2-0.

Seis meses más tarde repetirían la dosis, esta vez al equipo de los Tigres de la UANL, esta vez desde los 11 pasos. Alexis Vega sería el encargado de meter el penal decisivo en una tanda llena de emociones.