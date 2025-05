¡Con el título en mente! Alexis Vega decretó que Toluca tenía que pelear por el campeonato en el Clausura 2025

Quedan 90 minutos, o tal vez un poco más, para definir al campeón del Clausura 2025. Toluca tiene la oportunidad de acabar con 15 años de sequía y América busca un histórico tetracampeonato.

Sin embargo, desde febrero de este año Alexis Vega lo tenía claro: para los Diablos Rojos no había otra opción que llegar a la Final de la Liga MX. Y una vez en esta instancia, no les queda más que ganarla.

Toluca y América definirán al campeón este domingo | IMAGO 7

Las palabras con las que Alexis decretó la lucha por el título

Fue en entrevista con Christian Martinolli hace tres meses que el atacante del equipo escarlata fue contundente y destacó que como club, con la gran inversión que ha realizado la directiva, no tienen otra opción que coronarse.

"Tiene que ser campeón", respondió Vega cuando su entrevistador le cuestionó si Toluca levantaría una corona antes de la Copa Mundial de 2026, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Vega quiere acabar con los 15 años de sequía de Toluca | IMAGO 7

Vega anticipa limpia si no llega el título

En la misma entrevista, Alexis decretó que si el equipo dirigido por Antonio Mohamed no gana el campeonato, no tendrán otra opción que despedirse de varios jugadores. "Nos tenemos que ir varios si no quedamos campeones".

"Es la realidad, que están invirtiendo mucho aquí en el equipo. Si no quedamos campeones para mí creo que va a haber limpia de dos, tres jugadores, para que quedemos campeones", sentenció.

Alexis Vega sabe que Toluca tiene que quedar campeón | IMAGO 7