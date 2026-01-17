Chelsea se lleva los tres puntos ante Brentford y se acerca a puestos europeos

Llegó la primera victoria del año para el Chelsea en Premier League. Los Blues hicieron de Stamford Bridge una fortaleza y, aunque fueron superados en ocasiones de gol por el Brentford, los dirigidos por Liam Rosenior se plantaron con autoridad en Londres y se llevaron los tres puntos, además de acercarse a puestos europeos.

Las Abejas comenzaron el partido con una gran ventaja de posesión y ocasiones, pero el Orgullo de Londres emparejó y terminó por abrir el marcador de gran manera. Al minuto 26, Joao Pedro anotó un golazo al ángulo, tras una asistencia de Enzo Fernández y una validación del tanto por el VAR.

Mathias Jensen respondió para intentar el empate del Brentford, con una de las jugadas más claras del primer tiempo que terminó en el palo. Además de la jugada del centrocampista danés, Alejandro Garnacho pudo aumentar la ventaja, pero no aprovechó ante Caoimhín Kelleher.

Victoria blue | AP

¿Cómo fue el segundo tiempo del Chelsea vs Brentford?

Al igual que la primera mitad, el Brentford comenzó el complemento con una gran presión alta y ocasiones claras, pero la falta de contundencia y la presencia de Robert Sánchez fueron necesarios para mantener el marco Blue en cero.

La definición del encuentro llegó hasta el minuto 76, con una pena máxima que cobró con maestría Cole Palmer. El inglés sufrió una falta dentro del área por parte de Liam Delap, ocasión que 'Cold' no desperdició y sentenció el encuentro.

Victoria blue | AP

Las grandes ocasiones faltaron en los minutos finales, pues aunque Las Abejas se lanzaron con todo para descontar, sus acciones fueron sin mucha idea. El equipo de Keith Andrews lanzó centros a más no poder, pero nunca pudieron incomodar al arquero español.

Chelsea sueña en grande

Después de meses complicados y una mala racha en Premier League, el equipo de Rosenior comenzó a tener un aire de esperanza con esta victoria. El Chelsea está a dos puntos del cuarto lugar, para intentar lograr un lugar en la próxima Champions League.

Victoria blue | AP