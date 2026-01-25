El legado continúa: Kai Rooney, hijo de Wayne, debuta en Old Trafford con Manchester United

El apellido Rooney volvió a resonar en el 'Teatro de los Sueños'. Kai, hijo de la leyenda del Manchester United, Wayne Rooney, jugó sus primeros minutos oficiales en el mítico estadio con el equipo Sub-18 del club.

Kai Rooney, hijo de Wayne Rooney | IG: kairooney.10

El joven futbolista siguió los pasos de su padre al participar en un encuentro de la FA Youth Cup. Bajo la atenta mirada de Wayne desde las gradas, Kai ingresó como suplente en la emocionante victoria por 2-1 del Manchester United Sub-18 sobre el Derby County, un resultado que selló el pase del equipo a los cuartos de final del prestigioso torneo juvenil.

El extremo de 16 años saltó al campo en el minuto 99, cuando el marcador aún estaba empatado a cero. Poco después, los goles de Luca Crolla y Chido Obi en la prórroga aseguraron el triunfo para el conjunto dirigido por Darren Fletcher, excompañero de Wayne en el primer equipo.

Wayne Rooney no se perdió el momento especial y presenció el debut de su hijo desde el palco de directivos, acompañado por su esposa Coleen. También asistieron al encuentro el entrenador Michael Carrick y otros miembros del cuerpo técnico del Manchester United.

Mensaje de Rooney a su hijo | IG: kairooney.10

Aunque Kai ya había anotado un gol para el United en un partido de la Copa de la Liga Sub-18 el mes pasado, aquel encuentro se había disputado en el centro de entrenamiento del club en Carrington, por lo que este fue su estreno oficial en Old Trafford.

Kai se incorporó a la academia del Manchester United en 2020, a la edad de 11 años. Su llegada se produjo tres años después de que su padre pusiera fin a una gloriosa carrera de 13 temporadas en el club, donde lo ganó todo y se convirtió en el máximo goleador histórico con 253 tantos en 559 partidos, superando a Sir Bobby Charlton.

Horas antes del partido, el propio Kai había insinuado su participación publicando en su cuenta de Instagram una emotiva fotografía de su infancia junto a su padre en el césped de Old Trafford.