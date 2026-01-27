Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cuándo y dónde ver el Dortmund vs Inter de la J8 de Champions League?

Dortmund vs Inter J8 de Champions l RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 14:31 - 27 enero 2026
Alemanes e italianos se juegan el pase a los Octavos de Final

El Borussia Dortmund y el Inter de Milán se enfrentarán en uno de los partidos más atractivos de la octava y última fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26, en un duelo que promete intensidad y tensión hasta el final. El encuentro se disputará en el Signal Iduna Park, escenario que suele convertirse en un factor determinante en las grandes noches europeas.

Jugadores del Dortmund celebrando l AP

Ambos equipos llegan a esta jornada con la clasificación todavía abierta y con la necesidad de sumar para definir su futuro en el torneo. El nuevo formato de la Champions ha comprimido la tabla y cada punto cuenta, por lo que este choque directo puede significar el acceso a los octavos de final de manera directa o, en su defecto, la obligación de disputar la ronda de playoffs.

El Dortmund afronta el compromiso con la ventaja de jugar en casa y con el respaldo de su afición, conocida por crear uno de los ambientes más imponentes del fútbol europeo. El conjunto alemán sabe que una victoria lo mantendría en la pelea por ubicarse entre los ocho mejores de la fase de liga, mientras que un tropiezo podría complicar seriamente su camino continental.

Dortmund celebrando gol l AP

En lo futbolístico, el equipo alemán buscará imponer un ritmo alto, apoyado en la presión y la verticalidad por las bandas. La juventud y dinamismo de su plantel han sido claves durante el torneo, aunque la falta de regularidad en algunos partidos ha impedido que el Dortmund asegure antes su clasificación.

¿Cómo llega el Inter?

Por su parte, el Inter de Milán llega a Alemania con la intención de sellar su pase y confirmar su condición de candidato. El cuadro italiano ha mostrado solidez táctica a lo largo de la fase de liga, combinando orden defensivo con contundencia ofensiva, características que lo convierten en un rival especialmente peligroso en partidos decisivos.

El conjunto neroazzurro sabe que un resultado positivo como visitante podría garantizarle un lugar privilegiado en la tabla final. Incluso un empate podría ser suficiente dependiendo de otros resultados, pero el Inter intentará evitar especulaciones y buscará imponer su experiencia en escenarios de alta presión.

Federico Dimarco del Inter l AP

¿Qué esperar del juego?

El choque plantea además un interesante duelo de estilos: la intensidad y energía del fútbol alemán frente a la disciplina y el control característicos del equipo italiano. Cada error puede ser determinante en un contexto donde no hay margen para la recuperación.

Con la fase de liga llegando a su fin y el pase a la siguiente ronda en juego, Borussia Dortmund e Inter de Milán protagonizarán una auténtica final anticipada. El resultado definirá no solo posiciones en la tabla, sino también el rumbo europeo de dos históricos que aspiran a ser protagonistas en la Champions League 2025-26.

Fecha: 28 de enero

Hora: 14:00

Estadio: Signal Iduna Park

Transmisión: HBO, FOX

