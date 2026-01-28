Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Lamine Yamal comanda a Barcelona en remontada ante Copenhague y lo guía directo a Octavos de Champions League

Lamine Yamal en celebración contra Copenhague en la Champions League | AP
Lamine Yamal en celebración contra Copenhague en la Champions League | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade 16:20 - 28 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El dorsal 10 fue el orquestador del ataque culé en el segundo tiempo en el Camp Nou para darle tres puntos de oro a los dirigidos de Hansi Flick

Despertó Lamine Yamal y los goles llegaron para Barcelona. Después de un primer tiempo en el que pasó desapercibido, el astro de Rocafonda se lució en la segunda mitad para comandar la remontada contra Copenhague en la última jornada de la Fase de Liga de Champions League. Con ello, el equipo de Hansi Flick sumó tres puntos de oro que le dieron el boleto directo a Octavos de Final del torneo continental.

A pesar del triunfo, el conjunto danés -que con la derrota quedó eliminado de Playoffs- evidenció una vez máz las carencias defensivas del Barça, que por novena ocasión en la Temporada 2025-26, tercera en Champions League, vino de atrás en el marcador. Y aunque el compromiso finalizó 4-1, fue un marcador que disimuló las fallas que tuvo el conjunto catalán en el trámite.

Lamine Yamal hizo el segundo gol de Barcelona ante Copenhague | AP
Lamine Yamal hizo el segundo gol de Barcelona ante Copenhague | AP

Sin Pedri, el Barça sufre hasta que llega Lamine

Como ocurrió el fin de semana en LaLiga contra Real Oviedo, el primer tiempo fue un suplicio para Barcelona. Sin Pedri en el campo, el equipo culé careció de orden, pausas e ideas para tener una ofensiva contundente. Y a diferencia de lo ocurrido en el torneo español, en esta ocasión además tuvo que cargar con la losa del tempranero gol de Viktor Daðason, anotado al minuto 4.

Lewandowski hizo el tanto del empate entre Barcelona y Copenhague | AP
Lewandowski hizo el tanto del empate entre Barcelona y Copenhague | AP

Sin embargo, el orden llegó para la segunda mitad. El ingreso de Marc Bernal por Eric García en el descanso liberó de cierta forma a Lamine, que en su primera oportunidad encaminó el tanto del empate. Después de un pase filtrado de Dani Olmo, el jugador de 18 años desbordó por la banda derecha e ingresó solo sin marca al área, donde prefiriño ceder a Robert Lewandowski en lugar de finalizar la jugada solo, apenas tres minutos después de reiniciado el juego.

Con ese gol, el atacante polaco empató el récord de Lionel Messi de más goles anotados (40) contra diferentes equipos en Champions League. A partir de ese momento, el Barça no necesitó más y en el campo solo hubo un amo y señor de las acciones. Un desvío de la defensa al minuto 60 le dio a Yamal su propio gol, en una acción fortuita que dejó mal parado a Dominik Kotarski, quien se había lucido en el primer tiempo.

Una patada sobre Lewandowski sancionada como penal le dio la oportunidad a Raphinha de sumarse a la goleada al minuto 69, mientras que Marcus Rashford puso el cuarto y definitivo al 85'. Aunque en la compensación el equipo visitante hizo el segundo en su cuenta, tras la revisión en el VAR el árbitro anuló la anotación, decisión que poco influyó en el resultado final.

Raphinha también anotó en la goleada contra Copenhague | AP
Raphinha también anotó en la goleada contra Copenhague | AP

¿Contra quién va Barcelona en Octavos de Final?

Con este resultado, Barcelona avanzó quinto en la tabla general, empatado en 16 puntos con Chelsea, Sporting Lisboa y Bayern Munich, pero con mucho mejor diferencia de goles. Ahora tendrá que esperar a que se celebren los Playoffs para conocer a su rival en los Octavos de Final. Real Madrid, Inter, PSG, Juventus y Atlético de Madrid son de los equipos que "fracasaron" y tendrán que jugar la ronda preliminar para seguir en la lucha por quedarse con la Orejona.

Últimos videos
Lo Último
14:50 ¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
14:41 ¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
14:16 El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
14:07 ¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
13:30 Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
13:28 ¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal
13:11 Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas
13:08 Trump elogia a Claudia Sheinbaum tras llamada: “México tiene una líder maravillosa”
12:43 Antonela Rocuzzo presume su amor por Argentina al lucir jersey
12:35 Randal Kolo Muani sufrió fuerte accidente en su Ferrari antes partido de Champions del Tottenham
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez regresa a la pista: así le fue en los test de Barcelona
2
Contra ¿Cuáles son los nuevos motivos de despido justificado en México para 2026, según la LFT?
3
Contra ¿Cuándo llegará la nueva PlayStation 6? Hay cambio de fecha
4
Futbol OFICIAL: Mateusz Bogusz se va de Cruz Azul; así se dio la salida del polaco
5
Futbol Antonio Carlos Santos lanza críticas contra América: "Tienen que ganar todo; han fichado petardos"
6
Contra VIDEO: “¡Asesino, lárgate!”, increpan a Felipe Calderón durante foro en París
Te recomendamos
LIGA MX EQUIPOS ROTA
Futbol
29/01/2026
¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
Contra
29/01/2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
Futbol Nacional
29/01/2026
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Contra
29/01/2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Contra
29/01/2026
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
29/01/2026
¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal