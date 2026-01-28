Lamine Yamal comanda a Barcelona en remontada ante Copenhague y lo guía directo a Octavos de Champions League

Despertó Lamine Yamal y los goles llegaron para Barcelona. Después de un primer tiempo en el que pasó desapercibido, el astro de Rocafonda se lució en la segunda mitad para comandar la remontada contra Copenhague en la última jornada de la Fase de Liga de Champions League. Con ello, el equipo de Hansi Flick sumó tres puntos de oro que le dieron el boleto directo a Octavos de Final del torneo continental.

A pesar del triunfo, el conjunto danés -que con la derrota quedó eliminado de Playoffs- evidenció una vez máz las carencias defensivas del Barça, que por novena ocasión en la Temporada 2025-26, tercera en Champions League, vino de atrás en el marcador. Y aunque el compromiso finalizó 4-1, fue un marcador que disimuló las fallas que tuvo el conjunto catalán en el trámite.

Lamine Yamal hizo el segundo gol de Barcelona ante Copenhague | AP

Sin Pedri, el Barça sufre hasta que llega Lamine

Como ocurrió el fin de semana en LaLiga contra Real Oviedo, el primer tiempo fue un suplicio para Barcelona. Sin Pedri en el campo, el equipo culé careció de orden, pausas e ideas para tener una ofensiva contundente. Y a diferencia de lo ocurrido en el torneo español, en esta ocasión además tuvo que cargar con la losa del tempranero gol de Viktor Daðason, anotado al minuto 4.

Lewandowski hizo el tanto del empate entre Barcelona y Copenhague | AP

Sin embargo, el orden llegó para la segunda mitad. El ingreso de Marc Bernal por Eric García en el descanso liberó de cierta forma a Lamine, que en su primera oportunidad encaminó el tanto del empate. Después de un pase filtrado de Dani Olmo, el jugador de 18 años desbordó por la banda derecha e ingresó solo sin marca al área, donde prefiriño ceder a Robert Lewandowski en lugar de finalizar la jugada solo, apenas tres minutos después de reiniciado el juego.

Con ese gol, el atacante polaco empató el récord de Lionel Messi de más goles anotados (40) contra diferentes equipos en Champions League. A partir de ese momento, el Barça no necesitó más y en el campo solo hubo un amo y señor de las acciones. Un desvío de la defensa al minuto 60 le dio a Yamal su propio gol, en una acción fortuita que dejó mal parado a Dominik Kotarski, quien se había lucido en el primer tiempo.

Una patada sobre Lewandowski sancionada como penal le dio la oportunidad a Raphinha de sumarse a la goleada al minuto 69, mientras que Marcus Rashford puso el cuarto y definitivo al 85'. Aunque en la compensación el equipo visitante hizo el segundo en su cuenta, tras la revisión en el VAR el árbitro anuló la anotación, decisión que poco influyó en el resultado final.

Raphinha también anotó en la goleada contra Copenhague | AP

