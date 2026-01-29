Champions League: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo de los Playoffs?

Tras el emocionante y agónico final de la Fase de Liga de la Champions League y de sus 8 Jornadas, 24 de 32 equipos aún pelean por el sueño de levantar la ‘orejona’ en el Puskas Arena de Budapest. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer, específicamente para los 16 equipos de la zona de Playoffs, los cuales conocerán a su rival el próximo viernes.

Jornada 8 Champions League I AP

¿Qué equipos estarán en los Playoffs de la Champions?

Luego de una Jornada 8 de Fase Liga con resultados inesperados, algunos equipos que gozaban de la clasificación directa cayeron hasta la zona ‘amarilla’ del campeonato. Por su parte, hubo otros que lograron la hazaña de escalar de la zona de eliminados hasta los mejores 24.

Los equipos que más sorprendieron a propios y extraños por quedar fuera de la clasificación directa son: el Real Madrid, Inter de Milán y el Paris Saint-Germain, clubes que por gran parte de la fase regular gozaron de estar en los primeros ocho del campeonato y que en la última fecha cayeron hasta el noveno, decimo y onceavo.

Real Madrid a Playoffs de la Champions League | AP

En la zona baja de la ronda de los Playoffs están los equipos que remontaron la eliminación, escalando de posición en posición, hasta conseguir meterse en la parte baja, unos con más drama que otros.

Finalmente están los equipos que durante toda la campaña no lograron aspirar a llegar más allá de la novena posición, pero que tampoco amerita caer hasta la zona roja. Equipos como el Atlético de Madrid, Juventus y Borussia Dortmund potencian esta zona media de la tabla.

Trofeo de la Champions League | AP

¿Cuándo es el sorteo de Playoffs?

El camino rumbo a Hungría vivirá su segunda etapa en Nyon, Suiza, lugar donde se llevará a cabo el sorteo de los partidos que van a disputarse del 17 al 25 de febrero, para así tener definidos a los 16 candidatos al título de la UEFA Champions League.

FECHA: Viernes 30 de enero.

HORA: 05:00 (hora centro de México).

LUGAR: Nyon, Suiza.

TRANSMISIÓN: UEFA.COM