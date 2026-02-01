Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Scarlett Camberos se luce en goleada del América Femenil sobre Pumas

Scarlett Camberos en duelo ante Pumas J6 l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 14:35 - 01 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La atacante azulcrema se lució con triplete ante las universitarias

Las Águilas del América Femenil siguen intratables en la Liga MX y ahora se lucieron con una nueva goleada de 5-1 sobre los Pumas en donde Scarlett Camberos catapultó la victoria con un triplete en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La fiesta azulcrema empezaría apenas antes de los cinco minutos cuando un balón filtrado llegaría por la punta de la izquierda a Kiana Palacios para simplemente centrar y dejar el esférico para que Nancy Antonio abriera el marcador.

América Femenil ante Pumas l IMAGO7

Sin embargo, llegaría la reacción de la visita en el minuto 19 con un certero cabezazo de Angelina Hix quien se anticipó al primer poste ante el tiro libre para elevarse y poner el empate en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La respuesta universitaria solo sería la determinante para enfurecer a los azulcremas que antes de la media hora apareciera Scarlett Camberos, en el primero en su cuenta, para definir ante un excelso pase de Montserrat Saldívar.

Camberos ante Pumas Femenil l IMAGO7

Para el segundo tiempo las revoluciones no cesarían y al 76’ Irene Guerrero aprovecharía un balón suelto al borde del área chica tras una definición por parte Sara Luebbert que la guardameta tapó y la americanista definió para extender la ventaja.

Así se selló el triplete de Camberos

Scarlett Camberos llegaría con su segundo de la tarde tras un buen centro desde la banda de la derecha. Y cuando ya se acaba el partido otro centro ahora por la banda de la izquierda la mexicoamericana no desaprovecharía para el triplete y 5-1 definitivo para instalarse en el liderato.

¿Camberos se desahogó?

Scarleth Camberos se lució en la Jornada 6 luego de protagonizar señalamientos en contra del arbitraje tras el duelo ante Tijuana por su expulsión. Scarlett compartió una fotografía de una herida en el muslo, aparentemente de una entrada, acompañada de un comentario sencillo: "En fin...".

América celebrando gol ante Pumas Femenil l IMAGO7

La delantera azulcrema recibió una doble tarjeta amarilla que dejó a su equipo con una jugadora menos en la segunda mitad del compromiso. La primera amonestación llegó al minuto 25, por una entrada sin balón en juego sobre la atacante de Xolas, Kader Hancar. Mientras que la segunda tarjeta la recibió al minuto 68, cuando le dejó un pisotón a la altura del tobillo a Michel Fong.

Últimos videos
Lo Último
18:35 Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
18:20 ¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
18:20 ¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
18:20 ¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
18:06 ¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
17:41 Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja
17:39 Afición del Inter de Milán lanza bomba de estruendo al arquero del Cremonese en pleno partido
17:38 Liga MX lanza emotiva despedida a Álvaro Fidalgo: “Ha sido un honor”
17:14 ¡Conmovido! Mr. Iguana habló acerca de su participación en Royal Rumble
17:11 Sheinbaum anuncia apoyo humanitario a Cuba ante tensiones diplomáticas
Tendencia
1
Contra Asesinan a tía y prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en Colima
2
Futbol ¡Sí señor! Raúl Alonso Jiménez llegó a los 200 goles en su carrera
3
Futbol Álvaro Fidalgo se despide oficialmente de América: 'Esto no es un adiós para siempre'
4
Futbol ‘Es momento de volver a disfrutar el futbol’: Maximin lanza conmovedor discurso tras su salida del América
5
Futbol ‘Podría ser una leyenda’: José Ramón Fernández se despide de Álvaro Fidalgo
6
Futbol Boleto a España hasta el 2030: Álvaro Fidalgo ya firmó contrato con Betis según reportes
Te recomendamos
Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
Contra
01/02/2026
Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
Futbol
01/02/2026
¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
Futbol
01/02/2026
¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
Futbol
01/02/2026
¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
Lucha
01/02/2026
¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja
Contra
01/02/2026
Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja