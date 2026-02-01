Scarlett Camberos se luce en goleada del América Femenil sobre Pumas

Las Águilas del América Femenil siguen intratables en la Liga MX y ahora se lucieron con una nueva goleada de 5-1 sobre los Pumas en donde Scarlett Camberos catapultó la victoria con un triplete en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La fiesta azulcrema empezaría apenas antes de los cinco minutos cuando un balón filtrado llegaría por la punta de la izquierda a Kiana Palacios para simplemente centrar y dejar el esférico para que Nancy Antonio abriera el marcador.

América Femenil ante Pumas l IMAGO7

Sin embargo, llegaría la reacción de la visita en el minuto 19 con un certero cabezazo de Angelina Hix quien se anticipó al primer poste ante el tiro libre para elevarse y poner el empate en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La respuesta universitaria solo sería la determinante para enfurecer a los azulcremas que antes de la media hora apareciera Scarlett Camberos, en el primero en su cuenta, para definir ante un excelso pase de Montserrat Saldívar.

Camberos ante Pumas Femenil l IMAGO7

Para el segundo tiempo las revoluciones no cesarían y al 76’ Irene Guerrero aprovecharía un balón suelto al borde del área chica tras una definición por parte Sara Luebbert que la guardameta tapó y la americanista definió para extender la ventaja.

Así se selló el triplete de Camberos

Scarlett Camberos llegaría con su segundo de la tarde tras un buen centro desde la banda de la derecha. Y cuando ya se acaba el partido otro centro ahora por la banda de la izquierda la mexicoamericana no desaprovecharía para el triplete y 5-1 definitivo para instalarse en el liderato.

¿Camberos se desahogó?

Scarleth Camberos se lució en la Jornada 6 luego de protagonizar señalamientos en contra del arbitraje tras el duelo ante Tijuana por su expulsión. Scarlett compartió una fotografía de una herida en el muslo, aparentemente de una entrada, acompañada de un comentario sencillo: "En fin...".

América celebrando gol ante Pumas Femenil l IMAGO7