Futbol Nacional

América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

Águilas y Pumas se enfrentan en
Mauricio Díaz Valdivia 23:54 - 31 enero 2026
América y Pumas UNAM se enfrentan en un duelo crucial de la Liga Femenil MX, ambos con 13 puntos en la tabla

El America recibirá a Pumas UNAM en un emocionante encuentro correspondiente a la Liga Femenil MX de la temporada 2025/2026. El partido está programado para disputarse el 1 de febrero de 2026 al medio día. Este enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de la jornada, ya que enfrenta a dos equipos que se encuentran en los primeros puestos de la tabla.

Estadio Ciudad de los Deportes | Imago7

¿Cómo llegan ambos equipos?

Ambos equipos llegan a este encuentro con idéntico puntaje, sumando 13 unidades tras cinco jornadas disputadas, aunque el América ocupa la segunda posición mientras que Pumas UNAM se ubica en el cuarto lugar. Las Águilas presentan números impresionantes en el aspecto ofensivo con 14 goles anotados, siendo el equipo más goleador entre ambos, mientras que en defensa solo han recibido un gol.

Por su parte, las universitarias también muestran solidez defensiva con apenas 2 goles en contra y han marcado 10 tantos. Este duelo directo podría definir quién se mantiene en la parte alta de la tabla y con aspiraciones al liderato de la competición.

El América llega a este encuentro con un impresionante registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Las Águilas vienen de golear 4-0 al Mazatlán FC, vencer 0-2 al Atlético de San Luis, aplastar 6-0 al Necaxa, empatar 0-0 con Club Tijuana y derrotar 1-2 a Santos Laguna.

Por su parte, Pumas UNAM también muestra un excelente momento con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Las universitarias derrotaron 1-0 a Santos Laguna, vencieron 0-1 a Necaxa, superaron 3-0 a Mazatlán FC , empataron 1-1 con Atlético de San Luis y golearon 4-1 a Querétaro. Ambos equipos ocupan posiciones de privilegio en la tabla, lo que aumenta la importancia de este enfrentamiento directo.

Irene Guerrero de las Águilas se encuentra en plan grande | Imago7

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al América. En sus últimos cinco enfrentamientos, las Águilas han conseguido cuatro victorias y un empate. El encuentro más reciente se disputó el 17 de agosto de 2025 en la Liga Femenil MX, con victoria del América por 2-3 en casa de Pumas. Anteriormente, el 15 de febrero de 2025, las Águilas también se impusieron como visitantes por 1-3. El 1 de septiembre de 2024 empataron 2-2 en casa del América, mientras que el 23 de abril de 2024 las azulcremas vencieron contundentemente por 3-0. El 15 de julio de 2023, América logró una goleada por 2-5 en el estadio de Pumas.

Pumas busca ser el líder del torneo | Imago7

  • Fecha: Domingo 1 de febrero

  • Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

  • Horario: 12:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: Canal Nu9ve, ViX, YouTube: Liga MX Femenil, LayvTime

