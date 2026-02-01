¡Con “La gata bajo la lluvia”! Así despidió afición al América Femenil tras goleada a Pumas

La goleada de las Águilas del América Femenil dejó contenta a la fanaticada se dio cita en el Estadio Ciudad de los Deportes después de que el equipo se impusiera con un categórico 5-1 sobre Pumas en la sexta fecha del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil.

Tras el silbatazo final la afición azulcrema despidió a sus jugadores a todo pulmón con la mítica canción de Rocío Dúrcal titulada “La gata bajo la lluvia” que aborda temas de desamor y melancolía e hizo resonar en el recinto.

América celebrando gol ante Pumas Femenil l IMAGO7

¿Cómo fue la goleada?

Un triplete de Scarlett Camberos, uno de Nancy Antonio y uno más de Irene Guerrero sellaron un triunfo alentador para el América Femenil que las pone de nueva cuenta en lo más alto de la tabla de clasificación tras seis fechas.

La fiesta azulcrema empezaría apenas antes de los cinco minutos cuando un balón filtrado llegaría por la punta de la izquierda a Kiana Palacios para simplemente centrar y dejar el esférico para que Nancy Antonio abriera el marcador.

América Femenil ante Pumas l IMAGO7

En el minuto 19 con un certero cabezazo de Angelina Hix descontaría tras anticiparse al primer poste ante el tiro libre para elevarse y poner el empate en el Estadio Ciudad de los Deportes. La respuesta universitaria solo sería la determinante para enfurecer a los azulcremas.

Al 76’ Irene Guerrero aprovecharía un balón suelto al borde del área chica tras una definición por parte Sara Luebbert que la guardameta tapó y la americanista definió para extender la ventaja y parecía que estaba sentenciado con este gol.

Triplete de Camberos

Sin embargo, aún faltaba más exhibición de Scarlett Camberos para sellar con dos goles más su triplete de la tarde. La atacante mexicoamericana llegaría con su segundo de la tarde tras un buen centro desde la banda de la derecha.

Y cuando ya se acaba el partido otro centro ahora por la banda de la izquierda la mexicoamericana no desaprovecharía su presencia dentro del área para volver a batir a la arquera a tan solo centímetros de la portería para el triplete y 5-1 definitivo y con ello instalarse en el liderato.