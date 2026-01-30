Liga MX Femenil: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 6 del Clausura 2026?
La Liga MX Femenil continúa este fin de semana y el Clausura 2026 entra en un momento crucial. El primer tercio del campeonato está por finalizar y por ello cada punto se vuelve vital para los equipos que quieren pelear por un lugar en la Liguilla.
Para la Jornada 6, cinco equipos llegan en calidad de invictos: America, Rayadas de Monterrey, Pumas, Chivas y Tigres. Los cuatro primeros están empatados en 13 puntos, con las Águilas con mejor diferencia de goles, mientras que las Amazonas, actuales campeonas, tiene diez unidades, pero un juego pendiente.
América enfrenta gran desafío ante Pumas
Uno de los compromisos más relevantes será el enfrentamiento entre América y Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Los dos equipos llegan invictos, con cuatro victorias y un empate, aunque las azulcremas tienen una mejor diferencia de goles.
Las dirigidas por André Jardine llegan de golear 4-0 a Mazatlán en casa en la Jornada 5, mientras que las pupilas de Roberto Medina se impusieron como locales 1-0 ante Santos. En el último Clásico Capitalino, América se impuso 2-3 en el Estadio Olímpico Universitario, en un encuentro marcado por la polémica arbitral.
Ahora, las universitarias tendrán la oportunidad de sumar tres puntos "de oro" contra un serio candidato al título en la Liga MX Femenil. Medina tendrá un reto complicado, sin embargo, en caso de darle un triunfo a las universitarias, dará un golpe de autoridad al frente de su proyecto con las universitarias.
Tigres vs Pachuca, juego con tintes de Liguilla
Las Amazonas y las Tuzas protagonizarán otro de los encuentros más atractivos de la jornada, mismo que será fundamental para las aspiraciones de ambos equipos. En el caso del equipo de la UANL, un triunfo puede acercarlo en la pelea por el título.
Para Pachuca también es una oportunidad vital para acercarse al liderato, sobre todo en caso de que América caiga en su compromiso ante Pumas. En su último compromiso, las hidalguenses se impusieron 3-2 como visitantes en el Estadio Universitario, por lo que se espera un juego igual de vibrante en este fin de semana.
¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 6 de la Liga MX Femenil?
Toluca vs FC Juárez | Viernes 30 de enero | 18:00 hrs | Vix y Plataformas Liga MX Femenil
Atlas vs Atlético San Luis | Viernes 30 de enero | 19:00 hrs | Tubi y Fox One
Cruz Azul vs Querétaro Femenil | Sábado 31 de enero | 15:45 hrs | Vix y Plataformas Liga MX Femenil
Mazatlán vs Necaxa | Sábado 31 de enero | 19:00 hrs | Tubi y Fox One
Tijuana vs Puebla | Sábado 31 de enero | 21:06 hrs | Tubi y Fox One
Chivas vs León | Domingo 1° de febrero | 11:00 hrs | Prime Video, Tubi y Fox One
América vs Pumas | Domingo 1° de febrero | 12:00 hrs | Vix, Plataformas Liga MX Femenil y Layvtime
Pachuca vs Tigres | Domingo 1° de febrero | 19:00 hrs | Tubi y Fox One
Santos vs Rayadas | Lunes 2 de febrero | 19:00 hrs | Fox One