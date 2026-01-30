Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX Femenil: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 6 del Clausura 2026?

Riley y Luebbert en celebración de gol con América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Riley y Luebbert en celebración de gol con América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade 00:34 - 30 enero 2026
Está por irse el primer tercio del torneo femenino y en la sexta fecha del campeonato habrá grandes y emocionantes compromisos

La Liga MX Femenil continúa este fin de semana y el Clausura 2026 entra en un momento crucial. El primer tercio del campeonato está por finalizar y por ello cada punto se vuelve vital para los equipos que quieren pelear por un lugar en la Liguilla.

Kiana Palacios y jugadoras de América en celebración del gol | IMAGO 7
Kiana Palacios y jugadoras de América en celebración del gol | IMAGO 7

Para la Jornada 6, cinco equipos llegan en calidad de invictos: America, Rayadas de Monterrey, Pumas, Chivas y Tigres. Los cuatro primeros están empatados en 13 puntos, con las Águilas con mejor diferencia de goles, mientras que las Amazonas, actuales campeonas, tiene diez unidades, pero un juego pendiente.

América enfrenta gran desafío ante Pumas

Uno de los compromisos más relevantes será el enfrentamiento entre América y Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Los dos equipos llegan invictos, con cuatro victorias y un empate, aunque las azulcremas tienen una mejor diferencia de goles.

Las dirigidas por André Jardine llegan de golear 4-0 a Mazatlán en casa en la Jornada 5, mientras que las pupilas de Roberto Medina se impusieron como locales 1-0 ante Santos. En el último Clásico Capitalino, América se impuso 2-3 en el Estadio Olímpico Universitario, en un encuentro marcado por la polémica arbitral.

Ahora, las universitarias tendrán la oportunidad de sumar tres puntos "de oro" contra un serio candidato al título en la Liga MX Femenil. Medina tendrá un reto complicado, sin embargo, en caso de darle un triunfo a las universitarias, dará un golpe de autoridad al frente de su proyecto con las universitarias.

Angelina Hix controla el balón en el partido entre Pumas y América en el Apertura 2025 | IMAGO 7
Angelina Hix controla el balón en el partido entre Pumas y América en el Apertura 2025 | IMAGO 7

Tigres vs Pachuca, juego con tintes de Liguilla

Las Amazonas y las Tuzas protagonizarán otro de los encuentros más atractivos de la jornada, mismo que será fundamental para las aspiraciones de ambos equipos. En el caso del equipo de la UANL, un triunfo puede acercarlo en la pelea por el título.

Para Pachuca también es una oportunidad vital para acercarse al liderato, sobre todo en caso de que América caiga en su compromiso ante Pumas. En su último compromiso, las hidalguenses se impusieron 3-2 como visitantes en el Estadio Universitario, por lo que se espera un juego igual de vibrante en este fin de semana.

Charlyn Corral y jugadoras de Pachuca en celebración de gol ante Tigres en el Apertura 2025 | IMAGO 7
Charlyn Corral y jugadoras de Pachuca en celebración de gol ante Tigres en el Apertura 2025 | IMAGO 7

¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 6 de la Liga MX Femenil?

  • Toluca vs FC Juárez | Viernes 30 de enero | 18:00 hrs | Vix y Plataformas Liga MX Femenil

  • Atlas vs Atlético San Luis | Viernes 30 de enero | 19:00 hrs | Tubi y Fox One

  • Cruz Azul vs Querétaro Femenil | Sábado 31 de enero | 15:45 hrs | Vix y Plataformas Liga MX Femenil

  • Mazatlán vs Necaxa | Sábado 31 de enero | 19:00 hrs | Tubi y Fox One

  • Tijuana vs Puebla | Sábado 31 de enero | 21:06 hrs | Tubi y Fox One

  • Chivas vs León | Domingo 1° de febrero | 11:00 hrs | Prime Video, Tubi y Fox One

  • América vs Pumas | Domingo 1° de febrero | 12:00 hrs | Vix, Plataformas Liga MX Femenil y Layvtime

  • Pachuca vs Tigres | Domingo 1° de febrero | 19:00 hrs | Tubi y Fox One

  • Santos vs Rayadas | Lunes 2 de febrero | 19:00 hrs | Fox One

