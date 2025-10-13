Mark Sánchez rompe el silencio y da las gracias tras pelea que casi le cuesta la vida

El ex mariscal de campo de la NFL y actual analista deportivo, Mark Sánchez, emitió sus primeras declaraciones públicas después del violento altercado en Indianápolis que lo dejó hospitalizado con heridas de arma blanca. Sánchez, quien fue dado de alta del hospital y posteriormente fichado en la cárcel del condado de Marion por cargos que incluyen agresión, se mostró agradecido con el personal médico y los servicios de emergencia, destacando a la cirujana que lo atendió.

Mark Sánchez, exjugador mexicano de la NFL | AP

A su salida de la custodia, el exjugador de los New York Jets enfatizó que su prioridad es la salud y el bienestar familiar.

"Ahora mismo estoy concentrado en mi recuperación y quiero agradecer a los servicios de emergencia, al hospital Eskenazi, al sheriff del condado de Marion, al Departamento de Policía de Indianápolis y a la policía metropolitana", declaró Sánchez, reconociendo el trabajo de las autoridades y el personal sanitario en su caso.

El aspecto familiar fue un tema central en sus breves declaraciones: "Estoy concentrado en mi recuperación y solo quiero ver a mi esposa, a mi hijo y a mis dos niñas".

Salvan la vida de Mark Sánchez

Sánchez reservó un agradecimiento especial para la doctora que dirigió su cirugía, a quien acredita haberle salvado la vida.

"Creo que lo importante es agradecer a la Dra. Lindsey Mossler, la cirujana. Me salvó la vida. Así que le estoy muy agradecido", afirmó el analista de Fox Sports.

Mark Sánchez lucho por su vida tras ser apuñalado | AP

Contexto del caso Mark Sánchez

Mark Sánchez se vio envuelto en un altercado con un conductor de camión, Perry Tole, en el centro de Indianápolis, un incidente que, según reportes, se originó por una disputa de estacionamiento. El exquarterback resultó con múltiples puñaladas en el torso y fue trasladado al hospital.

Tras ser dado de alta, Sánchez fue fichado por el Departamento de Policía y enfrenta cargos por agresión con resultado de lesiones, allanamiento de vehículo y embriaguez en público, además de un posible cargo grave de agresión con lesiones corporales. El conductor, Tole, también sufrió lesiones y ha presentado una demanda civil contra Sánchez.

Ficha policial de Mark Sánchez | AP