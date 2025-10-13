Dan Campbell, HC de Detroit, condena acción de Brian Brunch ante Chiefs

El Sunday Night Football de la Semana 6 de la NFL dejó una noche intensa en Arrowhead Stadium. Los Kansas City Chiefs regresaron a la senda del triunfo al imponerse a los Detroit Lions, reafirmando su estatus como uno de los principales contendientes al Super Bowl. Sin embargo, el cierre del encuentro se vio empañado por un lamentable incidente protagonizado por el defensivo Brian Branch, quien perdió la compostura tras el silbatazo final y golpeó en el rostro al receptor JuJu Smith-Schuster.

Todo ocurrió justo después de que Patrick Mahomes pusiera rodilla a tierra para agotar el reloj y sellar la victoria de Kansas City. Los jugadores de ambos equipos comenzaron el tradicional intercambio de saludos, pero Branch decidió ignorar el gesto de Mahomes, lo que generó un ambiente tenso. Momentos después, Smith-Schuster se acercó para felicitarlo, y fue entonces cuando el safety de los Lions reaccionó con un golpe al rostro del receptor, desatando la indignación tanto en el campo como en redes sociales.

El partido terminó en pelea | AP

Lamentaron la agresión

El propio Brian Branch reconoció su error horas más tarde, calificando su acción como un acto “infantil” y aceptando su responsabilidad en el altercado. “Hice algo muy infantil... Estoy harto de que la gente haga cosas entre jugadas y los árbitros no las detecten. No debería haberlo hecho. Fue infantil”, declaró el jugador ante los medios.

Lamentó su acción | AP

El entrenador en jefe de los Lions, Dan Campbell, no pasó por alto el incidente y condenó de manera contundente la conducta de su jugador durante la conferencia de prensa posterior al partido.

“Amo a Brian Branch, pero lo que hizo es imperdonable. No es lo que hacemos, no representa a este equipo. Pido disculpas al entrenador Reid, a los Chiefs y a Smith-Schuster”, afirmó Campbell visiblemente molesto en la conferencia de prensa.

El técnico subrayó que los Detroit Lions se han ganado el respeto de la liga gracias a su disciplina y carácter competitivo, por lo que este tipo de comportamientos van en contra de los valores del vestidor. Campbell insistió en que el equipo manejará el asunto de forma interna y que espera que Branch aprenda la lección.

Condenó a su jugador | AP

Castigaron al jugador

A pesar de su disculpa pública, las consecuencias no tardaron en llegar. La NFL anunció la suspensión de Brian Branch por un partido sin goce de sueldo debido a “conducta antideportiva” tras el encuentro ante Kansas City. Esta sanción representa un golpe importante para Detroit, ya que el defensivo se perderá el duelo ante los Tampa Bay Buccaneers, un enfrentamiento clave que podría definir el liderato de la Conferencia Nacional (NFC).

Con esta situación, Detroit no solo enfrenta la pérdida temporal de una de sus piezas defensivas más importantes, sino también el reto de mantener la concentración y la imagen de un equipo que ha sorprendido en la temporada. Los Lions buscan consolidarse como aspirantes serios en la NFC, pero incidentes como el de Branch podrían poner en riesgo esa reputación.

Perderán al defensivo ante Tampa | AP