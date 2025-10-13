NFL 2025: ¿cuándo y dónde ver Chicago Bears vs Washington Commanders?

El juego que cerrará la Semana 6 de la NFL tendrá la revancha y el reencuentro entre los dos primeros picks del 2024. Los Washington Commanders de Jayden Daniels recibirán a los Chicago Bears de Caleb Williams, en un clásico de los ganadores del Trofeo Heisman en tiempos modernos.

Duelo de Heismans | AP

Los Comandantes regresaron al triunfo después de semanas complicadas sin su mariscal de campo titular, en las que Marcus Mariota intentó hacer todo lo que estuvo en sus manos. Con Jayden Daniels en los controles, Washington volvió a lucir de la manera en la que acostumbró a todos sus aficionados, además de tener en un gran momento de forma al veterano y multifuncional Deebo Samuel.

Por su parte, los Osos se repusieron a sus dos primeras derrotas de la Temporada 2025 con dos victorias de manera consecutiva, con un partido impresionante de Caleb Williams. El mariscal de campo de Chicago mostró sus mejores dotes ante los Dallas Cowboys y, aunque en el último partido ante Las Vegas Raiders no lució de la mejor manera, si mostró una mayor complicidad junto a su receptor estrella Rome Odunze.

Bears | AP

¿Cómo llegan los Washington Commanders?

La victoria sobre Los Angeles Chargers le dio a los Commanders un envión anímico importante, además de que la División Este de la Nacional se cerró de manera considerable. La ofensiva de Washington promedia un total de 349 yardas totales por partido, todo pese a la lesión de Daniels.

Por su parte, aunque su defensiva no es de las mejores en la campaña, los Commanders cuentan con uno de los hombres con mayor cantidad de tackleadas en la liga. Bobby Wagner se encuentra detrás de Jordyn Brooks (Miami Dolphins) en esa estadística, con un total de 56.

Commanders | AP

¿Cómo llegan los Chicago Bears?

El equipo de Chicago descansó la última semana, por lo que tuvo tiempo de recuperar a algún hombre que se lastimó previo a la Semana 6. Caleb Williams mostró cierta mejoría a la hora de la toma de decisiones, aunque el último partido ante los Raiders, la victoria fue gracias a los equipos especiales.

Los Bears promedian un total de 328 yardas totales por partido; aunque son uno de los equipos con mayor robos de balón en la NFL, con nueve. Ben Johnson buscará hacer de este equipo de la Ciudad del Viento competitivo, algo que no son desde hace ya mucho tiempo.

Bears | AP

¿Dónde ver Bears vs Commanders?